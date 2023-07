Dylan Mulvaney rompt le silence sur le harcèlement à la suite de la controverse sur Bud Light – National

L’influenceuse transgenre Dylan Mulvaney a rompu son silence sur les réactions transphobes après qu’une vidéo qu’elle a réalisée en partenariat avec Bud Light a conduit au harcèlement de personnes qui ont juré de boycotter la société de bière. Bud Light n’est plus la bière la plus vendue en Amérique, cédant cette place à Modelo.

Mulvaney, 26 ans, a déclaré que Bud Light n’avait pas réussi à la soutenir au milieu de l’indignation alors qu’elle faisait face à une vague de haine qui lui faisait peur de quitter sa maison.

« Pour une entreprise, embaucher une personne trans et ensuite ne pas la soutenir publiquement est pire, à mon avis, que de ne pas embaucher de personne trans du tout », a-t-elle déclaré dans un TikTok publié jeudi.

La controverse a commencé en avril lorsque Mulvaney a publié une vidéo sur sa page Instagram faisant la promotion de Bud Light, qui lui a envoyé une canette de bière avec son visage dessus dans le cadre d’une campagne March Madness. D’éminents conservateurs n’ont pas tardé à réagir avec leurs propres vidéos, se montrant en train de détruire les actions de Bud Light tout en se plaignant que la société s’était «réveillée».

L’histoire continue sous la publicité

Le musicien Kid Rock est devenu viral dans une vidéo de lui tirer des caisses de bière Bud Light avec un fusil d’assaut.

En réponse, le PDG de Bud Light et propriétaire d’Anheuser-Busch, Brendan Whitworth, a écrit une déclaration tiède : « Nous n’avons jamais eu l’intention de faire partie d’une discussion qui divise les gens. Notre métier est de rassembler les gens autour d’une bière.





2:22

L’achat présumé de Bud Light a probablement conduit à une altercation devant le magasin d’alcools de Vaughan: police



Mulvaney estime que la réponse de l’entreprise n’était pas suffisante et a critiqué Bud Light pour ne pas l’avoir contactée dans les mois qui ont suivi le début de la controverse.

« Ce qui ressort de cette vidéo était plus d’intimidation et de transphobie que je n’aurais jamais pu l’imaginer », a déclaré Mulvaney. « Depuis des mois, j’ai peur de sortir de chez moi, j’ai été ridiculisé en public, j’ai été suivi et j’ai ressenti une solitude que je ne souhaiterais à personne.

L’histoire continue sous la publicité

« J’ai patiemment attendu que les choses s’améliorent, mais surprise, ce n’est pas vraiment le cas. Et j’attendais que la marque me contacte mais ils ne l’ont jamais fait.

La star de TikTok, qui compte plus de 10 millions d’abonnés sur la plateforme, a indiqué que l’absence de réponse de Bud Light à la vague de haine « donne aux clients la permission d’être aussi transphobes et haineux qu’ils le souhaitent ».

« Fermer les yeux et prétendre que tout va bien, ce n’est tout simplement pas une option pour le moment », a-t-elle déclaré.

UN déclaration d’Anheuser-Busch n’a pas précisé si l’entreprise avait contacté Mulvaney.

«Nous restons attachés aux programmes et aux partenariats que nous avons forgés au fil des décennies avec des organisations de plusieurs communautés, y compris celles de la communauté LGBTQ +. La confidentialité et la sécurité de nos employés et de nos partenaires sont toujours notre priorité absolue. Au fur et à mesure que nous avançons, nous nous concentrerons sur ce que nous faisons le mieux : brasser de la bonne bière pour tout le monde et gagner notre place dans les moments qui comptent pour nos consommateurs », a écrit un porte-parole.

À la mode maintenant Un touriste décède après avoir essayé de boire 21 cocktails au menu d’un bar en Jamaïque

Un petit sac à main, à peine visible à l’œil nu, atteint 67 000 $ aux enchères

Mulvaney a déclaré dans sa vidéo qu’elle ne cherchait pas la pitié en partageant son expérience du harcèlement.

« Je vous dis cela parce que si c’est mon expérience d’un point de vue très privilégié, sachez que c’est bien, bien pire pour les autres personnes trans », a-t-elle déclaré. « La haine ne s’arrête pas avec moi. Cela a des conséquences sérieuses et graves pour le reste de notre communauté et, vous savez, nous sommes aussi des clients. Je connais beaucoup de personnes trans et queer qui aiment la bière, et j’ai des amies lesbiennes qui pourraient boire certains de ces haineux sous la table.

L’histoire continue sous la publicité

Mulvaney est devenue célèbre pour la première fois sur TikTok avec sa série de vidéos « Days of Girlhood », qui l’a vue documenter sa transition de genre presque quotidiennement tout en accumulant des centaines de millions de vues.

Elle a exhorté ses abonnés jeudi à soutenir la communauté transgenre et à continuer de le faire en dehors du mois de la fierté.

« Soutenir les personnes trans, ça ne devrait pas être politique », a-t-elle déclaré. « Il ne devrait y avoir rien de controversé ou de source de division dans le fait de travailler avec nous, et je sais que c’est possible, car j’ai travaillé avec des entreprises fantastiques qui se soucient de moi. Mais se soucier de la communauté LGBTQ + nécessite bien plus qu’un simple don quelque part pendant le mois de la fierté.

Mulvaney a d’abord abordé la controverse de son partenariat avec Bud Light dans une vidéo précédente en avril, bien qu’elle n’ait pas mentionné Bud Light par son nom.

« J’ai toujours essayé d’aimer tout le monde, même les gens qui rendent les choses vraiment, vraiment difficiles », a déclaré Mulvaney. « C’est normal d’être frustré par quelqu’un ou confus, mais ce que j’ai du mal à comprendre, c’est la nécessité de se déshumaniser et d’être cruel.

« La déshumanisation n’a jamais rien fixé dans l’histoire, jamais. »