Dylan Mulvaney reproche à Bud Light de ne pas l’avoir soutenue au milieu d’un contrecoup – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Todd Williamson/JanuaryImages/Shutterstock

Dylan Mulvaney a appelé Bud Light pour ne pas l’avoir soutenue car elle a fait face à de nombreuses réactions négatives lorsque sa publicité d’avril avec la marque de bière est devenue virale. La star de TikTok, 26 ans, a publié une vidéo pour partager sa version de l’histoire et souligner à quel point il est important de continuer à défendre les personnes trans, même face à l’adversité, le jeudi 29 juin. Elle s’est dite choquée par combien d’attention l’annonce a reçue, et elle avait «peur» de tous les contrecoups, y compris «l’intimidation et la transphobie» en conséquence.

@dylanmulvaney Les personnes trans aiment aussi la bière. 🏳️‍⚧️🍻 ♬ son original – Dylan Mulvaney

Plus Nouvelles des célébrités

Au début du clip, Dylan a parlé du début de son partenariat et a plaisanté en disant qu’il devait être sorti pendant « une semaine de nouvelles lentes », car il est rapidement devenu une sensation. Même certaines célébrités, commentateurs et trolls ont appelé l’entreprise à s’associer à elle et ont appelé à boycotter Bud Light. «Ce qui ressort de cette vidéo était plus d’intimidation et de transphobie que je n’aurais jamais pu imaginer. J’aurais dû faire cette vidéo il y a des mois, mais je ne l’ai pas fait », a-t-elle déclaré.

Dylan a décrit ses sentiments au milieu de tous les contrecoups et a dit qu’elle voulait répondre plus tôt mais qu’elle avait peur. « J’avais peur de plus de contrecoups et je me sentais personnellement coupable de ce qui s’était passé. J’ai donc patiemment attendu que les choses s’améliorent », a-t-elle déclaré. « Depuis des mois, j’ai peur de sortir de chez moi. J’ai été ridiculisé en public. J’ai été suivi.

Bien qu’elle n’ait pas nommé Bud Light, Dylan a déclaré qu’elle n’avait reçu aucun message de soutien de la part de l’entreprise après le contrecoup. « J’attendais que la marque me contacte, mais ils ne l’ont jamais fait », a-t-elle déclaré. « Pour une entreprise, embaucher une personne trans et ensuite ne pas la soutenir publiquement est pire, à mon avis, que de ne pas embaucher de personne trans du tout, car cela donne aux clients la permission d’être aussi transphobes et aussi haineux qu’ils le souhaitent. »

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Vers la fin du clip, Dylan a appelé ses abonnés à faire tout leur possible pour soutenir les personnes trans et les a encouragées à faire un don au Transgender Law Center si elles le peuvent. « Bébé, soutenir les personnes trans ne devrait pas être politique. Il ne devrait y avoir rien de controversé ou de source de division dans le fait de travailler avec nous », a-t-elle déclaré. « Se soucier de la communauté LGBTQ + nécessite bien plus qu’un simple don quelque part pendant le mois de la fierté. »

Après la publication de la réponse de Dylan, un porte-parole d’Anheuser Busch (la société propriétaire de Bud Light) a publié une déclaration pour La bête quotidienne. Ils ont déclaré que l’entreprise est « engagée dans les programmes et les partenariats que nous avons forgés au fil des décennies avec des organisations dans un certain nombre de communautés, y compris celles de la communauté LGBTQ+ ». Ils n’ont pas mentionné le TikToker. « La confidentialité et la sécurité de nos employés et de nos partenaires sont toujours notre priorité absolue », a déclaré le porte-parole. « Au fur et à mesure que nous progressons, nous nous concentrerons sur ce que nous faisons le mieux : brasser de la bonne bière pour tout le monde et gagner notre place dans les moments qui comptent pour nos consommateurs. »

Lien connexe En rapport: Elliot Page et son identité de genre : son parcours en tant qu’homme trans jusqu’à présent

Dylan avait parlé pour la première fois du contrecoup peu de temps après la publication de la publicité dans une interview en avril sur le En avant avec Rosie O’Donnell podcast. « La raison pour laquelle je pense que je suis une cible facile, c’est parce que je suis encore novice dans ce domaine », a-t-elle déclaré. « Je pense qu’il est beaucoup plus difficile de s’en prendre à une femme trans qui fait ça depuis 20 ans. Peut-être qu’ils pensent qu’il y a une sorte de chance avec moi qu’ils puissent le faire, mais je veux dire, quel est leur objectif ? »

Alors que certains appelaient au boycott, le PDG d’Anheuser Busch Brendon Whitworth a également publié un déclaration où il a dit que la division n’était pas le plan de l’entreprise. « Nous n’avons jamais eu l’intention de faire partie d’une discussion qui divise les gens. Notre métier est de rassembler les gens autour d’une bière », a-t-il déclaré. « À l’avenir, je continuerai à travailler sans relâche pour offrir de bonnes bières aux consommateurs de notre pays. »

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.