Dylan McDermott réagit à la mort de Leslie Jordan Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : MediaPunch/Shutterstock/Lamkey Rod/CNP/ABACA/Shutterstock

Personne n’était plus fan de Dylan McDermott que Leslie Jordan. Leslie a déclaré qu’il lançait un “fan club” pour Dylan, 60 ans, en 2020, et Dylan a surpris Leslie pour son 66e anniversaire avec une apparition virtuelle sur Salle de Tamron‘s talk-show. Malheureusement, Leslie est décédé tragiquement à l’âge de 67 ans le 24 octobre. L’acteur et comédien aurait écrasé sa voiture dans un immeuble après avoir semblé souffrir d’une urgence médicale, TMZ signalé.

Suite Nouvelles des célébrités

Dylan était parmi les célébrités à honorer Leslie avec un hommage sincère sur les réseaux sociaux. La histoire d’horreur américaine L’acteur a partagé la vidéo du moment où Leslie s’est déclaré fondateur du fan club de Dylan et a inclus un beau message à Leslie.

« Nous en avons perdu un grand aujourd’hui. @thelesliejordan était un ami merveilleux pour moi », a écrit Dylan. “Leslie et moi nous sommes rencontrés sur American Horror Story et nous nous sommes fait rire. Nous avons récemment parlé au téléphone de faire un autre spectacle ensemble en tant que frères jumeaux. C’était vraiment mon frère. Je t’aime Leslie. Tu vas beaucoup me manquer.

Leslie a fait connaître son amour pour Dylan sur Instagram au début de la pandémie de coronavirus, lorsque Leslie a réchauffé le cœur de millions de personnes avec son contenu attachant. “C’est en grande pompe que j’aimerais annoncer la formation du fan club Dylan McDermott pour les hommes homosexuels d’âge moyen”, a annoncé Leslie dans une vidéo du 11 avril 2020. “Je prévois Leslie Jordan d’être répertorié comme le fondateur et phare. Je suis en fait le seul membre en ce moment, mais l’intérêt a été exprimé, et nous travaillons sur une affiche », a déclaré le Will & Grace star hilarante ajouté.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





En avril 2021, Leslie était sur Le spectacle de la salle Tamron louant Dylan, quand Dylan a offert à Leslie une “surprise d’anniversaire” épique en participant virtuellement à l’interview. “Oh mon Dieu, c’est le meilleur anniversaire de ma vie!” dit Leslie avec un sourire géant sur son visage. Dylan a montré à Leslie qu’il avait une copie du livre de Leslie. Dylan a qualifié le livre d ‘«incroyable», alors que Leslie informait Dylan du fan club.

Ryan Murphyle créateur de AHS sur lequel Dylan et Leslie sont apparus, ont précédemment partagé qu’il travaillait sur un projet qui mettrait en vedette les deux acteurs. HollywoodLa Vie a parlé à Dylan dans une interview EXCLUSIVE en mai 2020 et nous avons posé des questions sur l’état du projet de Ryan.

Lien connexe Lié: Les enfants de Danny DeVito : découvrez ses 3 enfants Lucy, Grace et Jake

“Peux-tu le croire? Ryan a mis en place deux Instagram de Leslie et moi rien que la semaine dernière. Je pense qu’il est excité à ce sujet », le Hollywood nous a dit l’acteur. « Je pense que c’est juste un coup de circuit. Leslie et moi ensemble… Ça va être un grand spectacle quoi qu’il arrive.