Appelez un bus! Dylan McDermott rejoint Christopher Meloni pour Law & Order: Crime organisé.

Le mercredi 27 janvier, le Hollywood l’acteur a confirmé son casting sur le Law & Order: Unité spéciale des victimes retombées. Bien que McDermott n’ait pas révélé de détails sur son rôle dans le dernier Dick Wolf-créé procédural du crime, il l’a fait écrire sur Instagram, « nbc @organizedcrime @chris_meloni New York me voilà! »

Selon la description de l’émission, Loi et ordre: OC suit Elliot Stabler (Meloni) alors qu’il revient « au NYPD pour combattre le crime organisé après une perte personnelle dévastatrice. Cependant, la ville et le service de police ont radicalement changé au cours de la décennie où il a été absent, et il doit s’adapter à un système de justice pénale en au milieu de son propre moment de calcul. Stabler tentera de trouver l’absolution et de reconstruire sa vie tout en menant un nouveau groupe de travail d’élite qui démolit les syndicats du crime les plus puissants de la ville un par un. «

Nous avons hâte de découvrir où se situe McDermott.