Dylan Maloney, un junior de l’équipe de cross-country masculine de Plainfield South, a été élu athlète de la semaine par Herald-News.

Maloney a reçu 190 voix pour remporter cet honneur devant le finaliste, le footballeur de Romeoville Julian Arreguin. La coureuse de cross-country de Lemont, Niki Tselios, et la star du tennis féminin de Lockport, Martyna Kalinowska, figuraient également sur le bulletin de vote.

Maloney a remporté le championnat de cross-country masculin de la Southwest Prairie Conference avec un temps record de 14 minutes et 26,9 secondes au Channahon Community Park.

Voici les questions-réponses de Steve Millar avec le gagnant de cette semaine :

Millier : Vous avez remporté la course au championnat de la conférence et battu le record du parcours. C’était vraiment amusant ?

Maloney : Cela signifiait le monde pour moi. J’étais super content de le faire. C’était quelque chose que j’attendais avec impatience le mois dernier. C’est quelque chose que je voulais faire. Je ne savais pas si j’y arriverais, parce qu’il était censé pleuvoir et tout, mais cela signifiait beaucoup pour moi et mon équipe.

Millier : Quelle a été votre stratégie avant la course et cela s’est-il déroulé comme vous l’espériez ?

Maloney : Mon plan était simplement de partir vite et de mener toute la course et de voir si quelqu’un voulait m’accompagner. Cela s’est déroulé à peu près exactement comme je le souhaitais. Je m’attendais à ce que certaines personnes restent avec moi plus longtemps, mais cela a plutôt bien fonctionné pour moi.

Millier : Maintenant que vous pouvez réfléchir et savoir que vous êtes un champion de conférence pour toujours, qu’est-ce que cela signifie ?

Maloney : C’est une bonne sensation. C’est quelque chose que j’ai toujours voulu faire. Je veux recommencer l’année prochaine, et je veux aussi le faire pendant la saison sur piste. Ce n’est pas mon objectif final, mais c’est une bonne étape.

Millier : C’était votre première victoire de la saison et vous êtes toujours en compétition avec votre coéquipier, Camyn Viger, l’un des meilleurs coureurs de l’État. Qu’est-ce que ça fait du bien d’en gagner un ?

Maloney : L’un de mes objectifs était de le battre cette saison, ce qui est bon pour la rivalité au sein de l’équipe. C’est vraiment une bénédiction d’avoir quelqu’un d’aussi bon dans mon équipe pour me pousser au cours des trois dernières années. Il a toujours été quelqu’un à admirer, pas seulement en tant que coureur mais aussi en tant que personne. J’ai été content de pouvoir m’entraîner avec lui, et maintenant, être un peu à son niveau, c’est génial.

Millier : Vous avez remporté le championnat d’État de classe 3A la saison dernière et passez une autre excellente année. Qu’est-ce qui rend cette équipe spéciale ?

Maloney : La culture est la réponse la plus simple. Nous avons une très bonne culture avec des gens qui veulent travailler, quel que soit le nombre de personnes dans l’équipe.

Millier : Quelle est votre émission de télévision préférée ?

Maloney : « Briser le mauvais. » J’adore le concept et l’intérêt de la réalité de la série et la profondeur des personnages.