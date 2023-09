Dylan Hodges marque deux fois alors que Sycamore élimine Simeon – Shaw Local

CHICAGO — Le premier touché en carrière de Dylan Hodges sera certainement le touché le plus court de sa carrière. La prochaine fois qu’il a touché le ballon, le Sycamore junior a réalisé ce qui pourrait devenir le plus long touché de sa carrière.

Les courses de 1 et 92 verges au deuxième quart ont fait avancer les choses pour Sycamore lors de la victoire 28-6 des Spartans contre Simeon samedi au Gately Stadium.

« Je pense juste, courez aussi vite que possible », a déclaré Hodges à propos de la plus longue de ses deux courses. «J’ai regardé un peu derrière mon épaule, j’ai vu mes gars, puis j’ai couru aussi vite que possible. Je peux aller chercher de l’eau après, mais terminez cette course et tout ira bien.

Sycamore (2-0) faisait face à un deuxième et 8 sur son propre 8 avec moins de deux minutes à jouer au deuxième quart. Les Spartans sortaient d’un parcours de 13 jeux et 50 verges dans la série précédente, puis ont tenu les Wolverines (0-2) à leur deuxième trois-et-out consécutif.

Hodges a pris le relais sur le côté droit et une fois qu’il a franchi la ligne, il n’y avait que des défenseurs derrière lui alors qu’il devançait tout le monde jusqu’à la zone des buts et une avance de 14-0.

« C’était génial, mais il y avait aussi un excellent blocage devant », a déclaré Hodges. «J’ai franchi la ligne sans faute et j’ai simplement couru. C’est tout simplement un excellent travail d’équipe.

«Je pense juste, cours aussi vite que tu peux. J’ai regardé un peu derrière mon épaule, j’ai vu mes gars, puis j’ai couru aussi vite que possible. Je peux aller chercher de l’eau après, mais terminez cette course et tout ira bien. — Dylan Hodges, football Sycomore

Siméon a fini par rendre le ballon aux Spartans à moins d’une minute de la fin. Le quart-arrière Burke Gautcher a trouvé Carter York ouvert pour une frappe de 40 verges, mais Sycamore avait un homme inéligible sur le terrain et le touché a été annulé.

Hodges a couru six fois pour 110 verges.

« C’est un enfant d’athlétisme. Il est allé déclarer. Il n’est pas lent », a déclaré l’entraîneur de Sycamore, Joe Ryan. « Et papa, si nous n’avions pas ce joueur de ligne sur le terrain, c’est 21-0 à la mi-temps. Mais ils veulent continuer à me donner des cheveux gris, je suppose.

Simeon a commencé l’année avec deux gros défis, s’inclinant 12-6 contre Wheaton Warrenville South lors de la semaine 1.

Simeon QB Keshawn Parker, à droite, remet le ballon à son coéquipier Te’shon McGee au cours du premier quart tout en affrontant Sycamore le samedi 2 septembre 2023, au Gately Stadium de Chicago. (David Toney pour Shaw Local/David Toney)

« Nous avions deux équipes difficiles », a déclaré l’entraîneur de Simeon, Derrick Hunter. « Nous avons plutôt bien joué. Mais nous ferons mieux la prochaine fois.

Sycamore a commencé le troisième quart avec un but marqué, couronné par une course de 2 verges par Diego Garcia. Siméon a répondu avec son seul but du match.

Hunter a placé Kaleb Sims au poste de quart-arrière en seconde période, déplaçant le partant de la première mi-temps Keshawn Parker au poste de receveur. Hunter a déclaré qu’il aimait la façon dont cette décision avait déclenché l’offensive.

Les Wolverines ont dû dégager lors de ce premier entraînement, mais Colton Sharpness a laissé tomber le botté de dégagement et Simeon a récupéré au Sycamore 17. Après une prise défensive dans la zone des buts, Te’shon McGree a frappé à partir du 8 avec 2:20 à jouer dans la zone des buts. troisièmement, réduisant l’avance de Sycamore à 21-6.

Après avoir été arrêtés, les Wolverines ont commencé seuls 8 et se sont retrouvés au Sycamore 17, mais Landon Egler a limogé les Sims pour mettre fin à la menace aux quatrième et cinquième.

«Je pense que nous avons bien joué. Nous aurions pu mieux jouer », a déclaré Hunter. « Je pense que cela aurait pu finir 14-6 au lieu de 28-6. Nous avons accordé deux touchés, les enfants n’étaient pas dans la bonne position pour jouer, s’attaquer comme ils devraient l’être. Mais nous allons être meilleurs.

Sycamore a effectué son dernier touché avec 1:04 à jouer, alimentant une dose constante d’arrière latéral de deuxième année Cooper Bode jusqu’à ce que Tyler Curtis interrompe une course de 18 verges sur le côté gauche.

La ligne défensive de Simeon compte les espoirs de la Division I de la NCAA Christopher Burgess et Mikeshun Beeler, mais les Spartans se sont quand même précipités 45 fois pour 312 verges, Curtis courant pour 66 et Garcia 70.

« Nous n’avions pas la taille, mais nous avions certainement du cœur », a déclaré Hodges. « Je pense que nous avons fait un excellent travail en bloquant ces gars-là dès le départ. Tout le monde a fait ce qu’il fallait et c’est ce qui arrive.