Dylan Groenewegen pilotera le Giro d’Italia, qui débutera le lendemain de la fin de sa suspension de neuf mois pour avoir fracassé Fabio Jakobsen contre une barrière lors du Tour de Pologne, a annoncé mardi son équipe Jumbo-Visma.

Groenewegen n’a pas couru depuis le 5 août quand il a provoqué une chute dans le sprint à la fin de la première étape en Pologne qui a laissé son compatriote néerlandais Jakobsen avec des blessures comprenant plusieurs fractures du crâne.

Groenewegen a été appelé dans l’équipe Jumbo-Visma pour le Giro, qui commence à Turin le 8 mai, pour remplacer l’Australien Chris Harper, qui souffre d’un problème oculaire, a déclaré l’équipe dans un communiqué.

« Nous avons décidé que sa place reviendrait à Dylan », a déclaré Merijn Zeeman, directeur sportif de l’équipe. « Dylan est l’un de nos leaders, mais il n’a pas pu courir depuis longtemps en raison de sa longue suspension.

«Nous lui avions tracé un joli programme qui lui permettrait de revenir dans le peloton dans l’ombre. Cependant, en raison de corona, le Tour de Norvège a déjà été reporté et il reste à voir si les autres courses qu’il participerait resteront au calendrier.

« Après neuf mois sans course, il est dans l’intention de Dylan de revenir à la compétition. »

«Il devra trouver sa place dans le peloton après tout ce qui s’est passé. C’est maintenant la priorité », a déclaré Zeeman.

L’équipe alignera un autre sprinter, le Néerlandais David Dekker, et n’a fixé aucun objectif pour Groenewegen, vainqueur de quatre étapes du Tour de France entre 2017 et 2019.

«J’ai reçu de nombreux messages réconfortants après tout ce qui s’est passé, mais je prends également en compte certaines réactions négatives à mon retour. Cela pourrait arriver de toute façon », a déclaré Groenewegen.

Jakobsen est revenu à la course plus tôt ce mois-ci dans le Tour de Turquie.

« J’ai parlé avec Fabio avant qu’il ne se rende en Turquie et c’était bien de voir à quel point il y était », a déclaré Groenewegen. « J’ai très hâte de courir à nouveau moi-même maintenant et je suis heureux de pouvoir le faire en une belle course comme le Giro d’Italia. «

