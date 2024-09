Dylan Dreyer de l’émission d’aujourd’hui partage qui pourrait remplacer Hoda Kotb

« Je savais environ 10 minutes avant le début du spectacle,« Dit Dylan. « Ce qui, je pense, c’est à ce moment-là que tout le monde l’a découvert. »

Mais malgré cette nouvelle inattendue, plusieurs membres de Le spectacle d’aujourd’hui étaient sur place pour soutenir Hoda, qui est maman de filles, Haley7, et Espoir5 – alors qu’elle livrait la mise à jour à l’antenne.

« J’ai réalisé qu’il était temps pour moi de tourner la page à 60 ans et d’essayer quelque chose de nouveau », a déclaré Hoda en larmes. « Je me souviens d’être resté dehors en train de regarder ce beau groupe de gens avec ces magnifiques pancartes, et je me suis dit : ‘C’est à ça que ressemble le sommet de la vague pour moi.’ Et j’ai pensé que ça ne pouvait pas aller mieux, et j’ai décidé que c’était le bon moment pour moi de passer à autre chose. »

Elle a poursuivi en partageant qu’elle prévoyait de se concentrer davantage sur sa famille.

« De toute évidence, j’ai eu mes enfants tard dans la vie et je pensais qu’ils méritaient une plus grande part de mon temps que moi », a-t-elle poursuivi. « J’ai l’impression que nous n’avons qu’un temps limité. Et donc, avec tout cela étant dit, c’est la chose la plus difficile au monde. »