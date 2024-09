Dylan Dreyer d’aujourd’hui fait une démonstration de ses longues jambes en mini-jupe alors qu’elle célèbre une grande victoire

Dylan Dreyer a de nouveau joué au golf ce week-end en soutien à Craig Melvin lors de son tournoi Bottoms Up Invitational.

La star de Today a participé à l’événement caritatif de deux jours et a partagé des photos sur Instagram révélant que son équipe avait remporté le tournoi.

Dylan avait fière allure dans une série de jolies tenues de golf et apparaissait tonique et sportif dans des mini-jupes colorées.

Elle a publié plusieurs images du groupe gagnant et a félicité Craig et sa femme, Lindsay Czarniak, pour avoir organisé l’invitation pour la troisième année consécutive.

« Oui, nous soutenons à 100% les efforts de @craigmelvinnbc et @lindsaycz dans leur #de bas en haut « sensibiliser au cancer colorectal », a-t-elle écrit.Et oui, notre équipe a gagné !!! Un doublé !! Craig et Lindsay, vous êtes incroyables !! »

Dylan n’était pas le seul à soutenir Craig, car Al Roker et Carson Daly ont également fait une apparition.

La personnalité adorée de la télévision utilise sa plateforme pour aider à sensibiliser au cancer colorectal après que son frère aîné, Lawrence, ait perdu la vie à cause de cette maladie il y a quatre ans.

L’année dernière, Craig a parlé de l’événement à HELLO ! et a expliqué pourquoi il travaille sans relâche pour dédramatiser ce type de cancer qui est 100 % évitable.

© Getty Images Craig et sa femme Lindsay ont organisé l’événement

« Vous savez, c’est ce que fait la famille », a déclaré Craig à propos du soutien de sa famille. Aujourd’hui présence de collègues. « La famille soutient la famille. Et donc ils ont été parmi les premiers à intervenir et à le faire. »

Le frère de Craig n’avait que 39 ans lorsqu’il a perdu la vie à cause de la maladie.

On lui a diagnostiqué un cancer de stade 4 après avoir souffert de douleurs abdominales et d’une perte de poids.

« Nous voulons sauver des vies, sensibiliser et pouvoir contribuer à la recherche », a ajouté Craig, tout en soulignant à quel point il est important pour les adultes de 45 ans (plus jeunes si le cancer est présent dans votre famille) et plus de subir régulièrement des coloscopies et des dépistages.

Il a ajouté : « Parlez-en simplement si vous êtes inquiet, ne vous cachez pas, n’évitez pas d’aller chez le médecin simplement parce que c’est cette partie de votre corps dont vous ne voulez pas parler. »

© NBC Craig a le soutien de ses co-stars de Today

Craig a également dit E! News:« Nous avons fait beaucoup de choses quand il était en vie pour que davantage de personnes soient examinées, pour collecter des fonds pour la recherche, pour encourager les gens à parler à leur médecin et à parler à leur famille de leurs antécédents familiaux.

« Et puis, quand il est devenu évident qu’il n’allait pas survivre, il a voulu s’assurer que je continue à travailler au sein de mon alliance et que je fasse vraiment de cela l’une des vocations de ma vie. »

Pour plus d’informations sur The Bottoms Up Invitational et la possibilité de faire un don Cliquez ici. Si vous souhaitez plus d’informations sur le cancer colorectal et ses symptômes ou si vous souhaitez vous impliquer dans la Colorectal Cancer Alliance, veuillez consulter ce lien. lien.