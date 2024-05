Dylan Cope : la mort d’un garçon par septicémie évitable – coroner

Le médecin généraliste de Dylan Cope l’avait envoyé à l’hôpital pour suspicion d’appendicite, mais les médecins et les infirmières l’ont renvoyé pour grippe après avoir manqué la note.

Un coroner de Newport a estimé que la mort du garçon « aurait été évitée s’il n’avait pas été libéré par erreur », et a déclaré que ce qui s’était passé « équivaut à un échec flagrant des soins de base ».

Le conseil de santé d’Aneurin Bevan a admis que le décès « était le résultat d’une défaillance du système organisationnel » et a présenté ses excuses.

L’enquête a entendu le médecin en chef de service le soir de la visite de Dylan, qui a déclaré que les références des médecins généralistes n’étaient pas imprimées et inscrites dans les notes des patients parce que le service « fonctionnait bien au-delà de sa capacité ».

Les médecins urgentistes et les infirmières ne savaient donc pas que le médecin généraliste de Dylan avait écrit « interroger l’appendicite » et l’avait renvoyé chez lui avec une fiche de conseils contre la toux et le rhume.