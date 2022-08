Dylan Benavidez restera sur le scrutin démocrate pour le bureau du greffier du comté après l’audience d’objection – Shaw Local

À la suite de l’audience d’objection de mardi, Dylan Benavidez sera inclus sur le bulletin de vote démocrate du Bureau County Clerk pour les prochaines élections générales.

“Un poids énorme a été enlevé de moi et de mon camp”, a déclaré Benavidez. « C’est un poids énorme que nous avons enlevé de nos épaules. Dès le jour où nous avons commencé cela, nous savions que nous avions raison.

Une objection à Benavidez a été déposée par le président du parti républicain du comté de Bureau, Barry Welbers, le 1er août. Dans l’objection de Welbers, il a affirmé que trois domaines de la nomination de Benavidez n’étaient pas remplis.

La première allégation était que la réunion pour nommer Benavidez avait eu lieu avant que l’élection primaire ne soit certifiée par le conseil des élections de l’État le 13 juillet. La deuxième allégation était que Benavidez avait utilisé un formulaire destiné à la nomination à une élection consolidée plutôt qu’à une élection générale. La dernière affirmation était que les documents de Benavidez faisaient référence au bureau en tant que greffier du comté et non greffier et enregistreur du comté.

Welber a déclaré qu’il avait utilisé les informations du State Board of Election pour formuler son objection, mais ne les avait pas utilisées pour des conseils juridiques.

Welbers était présent mardi pour présenter son cas au Conseil électoral du comté de Bureau composé du trésorier du comté de Bureau Joseph Birkey; Représentant nommé par le procureur de l’État Geno Caffarini, Daniel Anderson et représentant nommé par la greffière du comté du bureau Dawn Reglin, Erica Sterling.

Benavidez, représenté par l’avocat Brad Popurella, a présenté une objection à l’objection de Welber au motif que Benavidez n’a pas été informé en personne ou par courrier certifié de l’objection en temps opportun afin de générer une défense appropriée.

Popurella a également ajouté qu’au moment de l’audience, Benavidez n’avait toujours pas été correctement informé de l’objection ; comme ce serait le devoir de l’autorité électorale du comté.

Popurella a fait valoir qu’il n’y a pas de jurisprudence pour étayer l’affirmation selon laquelle la nomination pour nommer Benavidez devait avoir lieu après la certification de l’élection primaire par le conseil des élections de l’État.

Sur le deuxième point présenté par Welbers, Popurella a déclaré que le formulaire utilisé par Benavidez indiquait qu’il s’agissait d’un formulaire destiné à une élection primaire, mais il n’y a aucune directive selon laquelle l’utilisation du formulaire pourrait constituer un défaut de candidature. Les deux formulaires en question exigent également des informations identiques.

Popurella a soutenu la réclamation finale de Welber en indiquant que le site Web du comté indique que le bureau en question est le «bureau du greffier du comté» et que les panneaux de campagne du candidat républicain Matthew Eggers indiquent également le greffier du comté.

“Nous avons tout recherché et fait de notre mieux”, a déclaré Benavidez. “Nous n’avons jamais cessé de travailler.”

Après délibération, le conseil est revenu avec la conclusion de rejeter l’objection de Welber et de permettre à Benavidez d’être inclus sur le scrutin démocrate à l’avenir.

Le conseil a déclaré qu’il estimait que la première réclamation de Welber présentait l’argument le plus solide, mais ne détenait pas suffisamment d’autorité légale pour soutenir l’objection.

Le conseil a également rejeté la deuxième demande de Welber en raison du fait que les formulaires utilisés étaient conformes aux exigences pour se présenter aux élections. Lors de la dernière objection, le conseil a estimé que la réclamation de Welber n’avait aucun fondement et incluait tout au plus un problème de formulation technique.

“Je pense qu’aujourd’hui, les faits se sont présentés”, a déclaré Benavidez. “J’ai eu l’impression que c’était une décision très rapide et je pense qu’il ne pourrait pas être plus clair que les faits sont que ma candidature est légitime. Les choses ont été bien faites. »

Welber aura cinq jours à partir de mardi pour faire appel de la décision, bien qu’il déclare qu’il n’envisage pas de faire appel.