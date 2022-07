Dylan Benavidez annonce une campagne démocrate pour le poste de greffier du comté de Bureau – Shaw Local

Dylan Benavidez, résident de longue date du comté de Bureau, a annoncé sa candidature au poste de greffier et recorder du comté de Bureau lors des élections générales de cette année.

Le natif de Sheffield apparaîtra sur le ticket démocrate pour les élections générales du 8 novembre.

“Je suis né dans la partie ouest du comté de Bureau dans une famille ouvrière, où j’ai appris le travail acharné et le service à ma communauté”, a déclaré Benavidez. « Je veux apporter mon dévouement à rendre les élections plus accessibles à tous ceux qui peuvent voter et redonner la responsabilité au bureau du greffier.

Selon sa biographie de campagne, Benavidez a été directeur de choeur pour la première église méthodiste unie de LaMoille et à l’âge de 17 ans, il a obtenu son diplôme tôt de Penn Foster et a été promu à 18 ans pour son leadership fort en tant que directeur adjoint de magasin dans un local. restaurant.

Au plus fort de la saison estivale, Benavidez gérait plus de 40 employés, était responsable des inventaires et des horaires des équipages. C’est ici que Benavidez a trouvé sa passion pour la gestion et le leadership.

L’implication bénévole locale de Benavidez comprend le Western Bureau County Food Pantry et le Walnut Rotary. Il a également été organiste dans de nombreuses églises.

Benavidez pense que ses compétences en leadership et en gestion seraient un atout pour le bureau du greffier du comté.

“Grâce à un travail acharné, j’ai toujours été en mesure d’atteindre les objectifs que je me suis fixés, de dépasser les attentes qui m’étaient fixées et de résoudre des problèmes efficaces”, a déclaré Benavidez. « J’appliquerai mes compétences en gestion pour gérer un bureau du greffier du comté efficace et transparent, ce qui fera économiser du temps et de l’argent aux contribuables. Je serai un greffier pratique pour les habitants du comté de Bureau.

Benavidez a déclaré qu’il visait à étendre les heures de vote, à sensibiliser le public aux nombreuses façons légales dont les électeurs peuvent voter et à garantir que chaque électeur éligible qui souhaite voter puisse voter.

Benavidez note également que pour fournir aux contribuables le meilleur service en tant que greffier du comté, les services doivent commencer par le haut. Il pense que le greffier du comté devrait être tenu aux mêmes normes et attentes que son personnel de bureau. Benavidez a déclaré qu’il suivra les mêmes normes et attentes de son personnel pour rétablir la confiance et la responsabilité au bureau.

Benavidez assistera à des événements dans tout le comté pour écouter les résidents, entendre leurs idées et discuter de ses plans dans les semaines à venir.

Plus d’informations sur la campagne de Benavidez sont disponibles sur benavidezforbureaucountyclerk.org.