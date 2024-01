Dylan Andrews et Adem Bona mènent l’UCLA à la victoire contre l’USC

Si c’est important pour vos fans, a déclaré Mick Cronin la semaine dernière, il vaut mieux que ce soit important pour vous.

Depuis plusieurs poches du Galen Center, les fans de l’UCLA ont fait savoir haut et fort à leur entraîneur à quel point cela signifiait.

Des dizaines de personnes assises derrière le banc des Bruins ont rugi leur approbation dans les dernières minutes. Un claquement de huit éclata dans une partie du pont supérieur.

Oui, c’était important. Pour leur équipe et leur coach.

Au cours de ses cinq premières saisons, Cronin avait emmené ses équipes à un Final Four et à deux autres Sweet 16 dans le tournoi NCAA. Il avait remporté un championnat de saison régulière Pac-12.

Avant les Bruins Victoire 65-50 Samedi soir, Cronin n’avait jamais battu l’USC sur le terrain des Trojans, le seul lieu de conférence dans lequel il n’avait pas réussi à s’imposer.

Dylan Andrews et Adem Bona ont mis fin à cette anxiété de rivalité avec un jeu acharné, les 20 points d’Andrews à jouer avec une défense verrouillée sur Boogie Ellis et les 10 points, 10 rebonds et deux blocs de Bona alimentant la troisième victoire des Bruins lors de leurs quatre derniers matchs.

“Dylan a eu du mal et aujourd’hui, offensivement, il nous a donné un énorme coup de pouce”, a déclaré Cronin.

Bona a quitté le terrain avec les deux bras levés en triomphe après que les Bruins (9-11 au total, 4-5 Pac-12) aient construit une avance de 11 points à la mi-temps et n’aient jamais laissé les Trojans (8-12, 2-7) se rapprocher. un chiffre à un chiffre en seconde période, gardant la foule à guichets fermés en grande partie muette.

“L’année dernière, nous sommes arrivés, nous avons abandonné notre avance”, a déclaré Bona, faisant référence à l’échec de l’UCLA à conserver un avantage de 12 points à la mi-temps il y a un an. “Je n’allais pas laisser cela arriver cette année.”

Adem Bona de l’UCLA dunks en seconde période contre l’USC samedi. (Genaro Molina/Los Angeles Times)

Alors que son équipe était au milieu d’une autre longue séquence sans but en seconde période, l’entraîneur de l’USC, Andy Enfield, a marché en demi-cercle devant le banc de son équipe et a regardé d’un air maussade vers les chevrons comme s’il se résignait à son sort.

“Je pense qu’on ressent toujours de la pression quand on perd”, a déclaré Enfield après que les Trojans aient perdu un cinquième match consécutif pour la première fois depuis qu’ils en ont perdu neuf de suite à la fin de la saison 2014-15. « Personne n’aime perdre, nos joueurs n’aiment pas ça, les entraîneurs n’aiment pas ça, les fans n’aiment pas ça. Alors oui, il y a une pression pour gagner chaque match que vous jouez et certainement lorsque vous rencontrez de l’adversité, cela rend les choses un peu plus difficiles et vous devez vous battre pour surmonter cela.

Après avoir lutté avec la zone de l’USC au début, l’UCLA s’est endurcie, devenant l’équipe la plus physique et la plus disciplinée en dépassant les Trojans par une marge de 43-29, dont 15 rebonds offensifs qui ont conduit à 17 points de seconde chance.

Le panier à trois points de Lazar Stefanovic avec 2:15 à jouer a donné aux Bruins une avance de 63-45 et a renvoyé des flots de fans des Trojans chez eux déçus lors de leur première défaite en rivalité au Galen Center depuis 2018. Stefanovic a terminé avec 17 points pour les Bruins, qui en ont marqué sept. de 16 paniers à trois points (43,8 %) et s’est amélioré à 3-0 cette saison en réalisant au moins 40 % de ses tirs au-delà de l’arc.

“Nous voulions remporter ce match”, a déclaré Andrews après avoir réalisé trois des six tentatives à trois points et enregistré quatre passes décisives et un seul turnover. “Nous savions que – surtout je le savais – que l’entraîneur Cronin, vous savez, ils n’ont pas encore gagné un match au Galen Center. [as a staff]. Donc, c’est sûr, je voulais lui offrir celui-ci.

Ellis, décrit comme un « tueur de Bruin » par Cronin pour ses moments forts annuels contre l’UCLA – y compris une explosion de 31 points sur ce même terrain la saison dernière – est revenu d’une blessure aux ischio-jambiers qui l’avait mis à l’écart lors des trois matchs précédents. Ne montrant aucun signe de licenciement, Ellis a commencé et a marqué deux rapides trois points pour aider les chevaux de Troie à prendre rapidement les devants.

“Il ressemblait à Damian Lillard sur les deux premiers tirs”, a déclaré Cronin, faisant référence au garde All-Star des Milwaukee Bucks.

Ces dernières années, les Trojans avaient fait défiler une liste annuelle de héros contre leurs rivaux ici, qui comprenait Drew Peterson (27 points en 2022), Ethan Anderson (19 points en 2021) et Jonah Mathews (victoire, recul de trois points). pointeur en 2020).

C’est ce qui a tendance à se produire lorsque vous remportez sept de vos huit derniers matchs contre votre rival à domicile, dont cinq de suite.

Ellis n’a pas pu faire une deuxième apparition sur la liste, ne convertissant que trois tirs sur dix pour marquer huit points. Le gardien Oziyah Sellers a marqué 10 points et a été le seul joueur à deux chiffres pour les Trojans, qui ont été éliminés malgré une poussée au cours de laquelle ils ont tiré 35,4% contre 35,7% pour l’UCLA. Isaiah Collier, étudiant de première année de l’USC, est resté absent en raison d’une blessure à la main qui devrait l’écarter pendant encore quelques semaines.

Les joueurs de l’UCLA célèbrent un panier à trois points de Lazar Stefanovic dans les deux dernières minutes samedi contre l’USC. (Genaro Molina/Los Angeles Times)

Les Bruins étaient privés de l’attaquant de première année Berke Buyuktuncel, absent en raison d’une blessure à la main gauche. L’attaquant de première année Brandon Williams a débuté à sa place et a raté les cinq tirs qu’il a tirés en première mi-temps.

C’était la première fois que les deux équipes entraient dans un match de rivalité avec des records de défaites depuis le 25 février 2004, mais elles ont joué une défense gagnante pendant une grande partie de la première mi-temps. La zone de l’USC a troublé l’UCLA alors que les Trojans ont obtenu arrêt après arrêt tout en poursuivant une course de 10-0 pour prendre une avance de 20-13.

Le reste de la moitié appartenait aux Bruins. Cronin a opté pour des formations inhabituelles comprenant des grands hommes rarement utilisés Devin Williams et Aday Mara, aidant l’UCLA à terminer la mi-temps sur une course de 24-6.

“Ces deux-là ont fait du bon travail et nos gars sont devenus un peu plus à l’aise”, a déclaré Cronin, faisant allusion au duo combinant six points à la mi-temps.

Les Bruins ont compensé les sept blocs des Trojans en première mi-temps, dont un de Bronny James qui a conduit à une faute technique pour avoir suivi avec un discours smack, avec 10 rebonds offensifs. Cela a donné à l’UCLA un avantage de 11-0 pour les points de la deuxième chance et une avance de 37-26 à la mi-temps.

“Difficile de perdre”, a déclaré Cronin. “Tu devrais être debout.”

Le plaisir ne faisait que commencer pour les Bruins et leur entraîneur. Est-ce que ça fait du bien ?

“Je ne sais pas à quel point la circulation est mauvaise”, a déclaré Cronin à propos de son retour à la maison, “mais quand je suis dans ce jardin en train de fumer un Cohiba [cigar] ça va vraiment se sentir bien.