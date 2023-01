Dying Lola Pearce prévoit une sortie de Walford à EastEnders

LOLA Pearce fait face à des décisions déchirantes dans EastEnders, mais l’idée d’une sortie de Walford la fait avancer.

Elle a traversé une période incroyablement difficile après avoir découvert sa maladie et découvert plus tard qu’elle était en phase terminale et Lola se retrouve avec d’énormes décisions à prendre.

Sa plus grande préoccupation est sa fille Lexi qu’elle croit que sa maladie commence à affecter.

Lola s’inquiète lorsque Lexi commence à dire qu’elle ne se sent pas bien pour ne pas aller à l’école et passer du temps à la maison avec sa mère.

Alors que Ben continue quand même à l’emmener à l’école, il est bientôt rappelé pour venir la chercher.

Ils réalisent rapidement que Lexi veut être avec Lola 24h/24 et 7j/7.

Lola décide qu’il est temps d’être honnête avec Lexi et de lui dire la vérité qu’elle est en train de mourir.

Alors qu’elle lui dit la vérité, tout le monde est choqué par la réaction de Lexi car plutôt que de s’énerver, elle est furieuse contre sa mère et insiste pour qu’elle soit ramenée à l’école car elle est en colère contre elle pour ne pas avoir dit la vérité.

Lorsque le jeune est de retour à l’école, la mère de Lola, Emma, ​​s’approche d’elle.

Lexi ne sait pas qui elle est mais ils apprécient une brève conversation.

Avec le bouleversement et le stress de discuter de sa mort avec sa fille, Jay ravit Lola avec des discussions de nature plus positive.

Le couple discute de leur lune de miel avec eux, prévoyant de quitter Walford pendant quelques jours pour passer du temps ensemble.