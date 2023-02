Dyche salue la mentalité alors qu’Everton quitte la zone de relégation

Everton a battu Arsenal samedi pour affecter à la fois la course au titre de Premier League et la bataille de relégation.

La victoire était la première du club du Merseyside en championnat depuis octobre. À l’inverse, les Gunners ont subi une défaite dans l’élite pour la deuxième fois seulement cette saison.

Les Toffees étaient nettement meilleurs ce jour-là par rapport à leurs récentes performances sous Frank Lampard. Lampard a été démis de ses fonctions d’entraîneur-chef de l’équipe après une défaite 2-0 contre ses compatriotes West Ham.

L’ancien patron de Burnley, Sean Dyche, a ensuite été amené pour aider à redresser le navire.

Dyche, avec l’aide de quelques-uns de ses anciens joueurs, a donné aux fans d’Everton de quoi se réjouir contre une équipe difficile. James Tarkowski, qui a passé six saisons et demie sous Dyche à Burnley, a marqué le seul but du match.

Après la victoire tant attendue, le défenseur central espérait que samedi pourrait être un tournant pour la campagne en cours.

Tarkowski dit que l’équipe a montré du courage aux fans

“Cela a été difficile pour nous, pour les supporters et pour tout le staff du club”, a déclaré le buteur après le match. “J’espère que c’est le tournant pour le club, il y a beaucoup de talent ici.”

« Ça m’a pris du temps, j’ai besoin de marquer plus. Quel bon moment pour le faire et une belle journée. C’est la rentrée lundi et on continue. Nous avons parfois manqué de courage et c’est ce que veulent les fans. Nous avons vu de quoi il s’agit aujourd’hui.

L’entraîneur applaudit la mentalité de l’équipe après la victoire

Dyche s’est également entretenu avec NBC Sports après le match et a salué la mentalité de sa nouvelle équipe. « Vous voulez une performance.

C’est la première chose », a déclaré Dyche. «Et je pensais qu’il y avait une performance là-bas. C’était une performance qui a montré la bonne application à ce que nous devons faire.

«Les principes de base de ce que nous devons faire, puis quelques moments de qualité en plus de cela. Nous pensons toujours qu’il y a plus à venir, mais c’était leur mentalité ce soir. J’ai trouvé que c’était excellent.

La victoire fait sortir Everton de la zone de relégation pour le moment. Ils ont grimpé à la 17e place, un point devant les Wolves et Bournemouth. Ces deux équipes doivent encore jouer ce week-end.

Cependant, un difficile derby du Merseyside contre Liverpool attend ensuite Dyche et son nouveau club.

