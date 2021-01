Dyche de Burnley veut que les clubs de Premier League soient vaccinés, des économies envoyées au NHS

Les équipes de Premier League devraient être vaccinées contre le COVID-19 afin que l’argent économisé grâce aux tests deux fois par semaine puisse être investi dans le National Health Service (NHS) du pays, a déclaré jeudi le directeur de Burnley, Sean Dyche.

Les joueurs et le personnel des clubs de haut niveau sont testés deux fois par semaine après qu’une variante hautement contagieuse du virus a entraîné une augmentation des infections à travers le pays et contraint le gouvernement à annoncer un nouveau verrouillage national.

« Vous regardez le montant dépensé pour les tests en Premier League, puis cet argent pourrait être réinjecté dans le NHS et dans le système de vaccination, c’est sûrement un meilleur endroit que de simplement tester continuellement les footballeurs deux à trois fois par semaine », Dyche a déclaré aux journalistes.

« Permettez-moi de clarifier, il y a des gens devant les footballeurs [as a priority to be vaccinated]. Je ne dis pas à distance que cela devrait être mis en avant du bien-être des personnes très vulnérables.

« Ce que je dis, c’est … qu’il vaudrait mieux mettre les fonds investis dans les tests dans le système pour encourager plus de vaccinations. »

Dyche a déclaré que Burnley avait quelques cas de virus ainsi que des blessures, mais qu’ils seraient en mesure de jouer le match de la FA Cup de samedi contre MK Dons.

« Je sais que la règle générale est de faire en sorte que 14 joueurs soient actifs », a ajouté Dyche. « Nous aimerions accomplir cela, et à ce stade, je pense que nous y parviendrons. »