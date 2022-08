Dybala vise à éviter les larmes lors du retour de la Juve avec la Roma

Milan (AFP) – Paulo Dybala mènera la charge de la Roma samedi alors que l’équipe cherchera à s’appuyer sur un départ parfait en Serie A à son retour à la Juventus, le terrain qu’il a quitté pour la dernière fois en larmes.

La Roma se rend à Turin après deux victoires sur un seul but lors de matches avec Salernitana et Cremonese, mais avec une partie de son optimisme de pré-saison dégonflé par les blessures de Georginio Wijnaldum et Nicolo Zaniolo.

Zaniolo a été l’interprète le plus impressionnant de la Roma lors de ses deux premiers matches, mais après que l’international italien s’est luxé l’épaule lundi, il incombera à la star de signer Dybala pour porter un coup à son ancien club, qui l’a laissé partir cet été.

L’attaquant argentin était en morceaux alors qu’il disait au revoir aux fans de la Juventus en mai, assis sur le terrain du stade Allianz avec Dusan Vlahovic bien après que les fans soient rentrés chez eux et réfléchissant à son avenir après que la direction ait décidé de mettre fin à son séjour de sept ans au plus grand d’Italie. club.

De longues négociations sur un renouvellement de contrat ont pris fin avec le retrait de la Juve d’un accord verbal pour augmenter son salaire à huit millions d’euros plus les bonus, jugé trop cher par la hiérarchie du club.

Le joueur de 28 ans a été pressenti pour rejoindre le plus grand rival de la Juve, l’Inter Milan, pendant la majeure partie de l’été, mais après avoir signé Romelu Lukaku, l’accord est devenu impossible à conclure pour un club qui tente le délicat exercice d’équilibre consistant à réduire les coûts tout en restant compétitif.

Ainsi, dans la Roma, peut-être la meilleure offre de la fenêtre de transfert européenne, le club de la capitale et en particulier Jose Mourinho a convaincu un artiste éprouvé de prendre une fraction de ce qu’il demandait à la Juve afin de jouer pour une équipe en hausse.

– Allegri sous le feu –

Dybala sera chargé d’améliorer le record de la Roma au stade Allianz – une victoire sur 12 défaites dans toutes les compétitions – et ils pourraient imaginer leurs chances ce week-end contre une équipe de la Juve qui n’a pas réussi à convaincre les fans ou les experts de leur titre.

La Juve et en particulier l’entraîneur Massimiliano Allegri ont été vivement critiqués pour leur prestation terne à la Sampdoria lundi soir, où l’attaquant vedette Dusan Vlahovic a été privé de service.

Vlahovic n’a touché le ballon que neuf fois tandis que le milieu de terrain de la Juve, dépouillé de Paul Pogba blessé pendant encore quelques semaines, ressemblait plus à un trou noir qu’à une salle des machines.

Allegri devrait avoir Leonardo Bonucci et le gardien Wojciech Szczesny de retour pour le choc, mais comme l’a souligné l’entraîneur dans une interview déconcertante post-Samp avec DAZN, le seul point positif pour la Juve “est que nous n’avons pas encaissé depuis deux matchs”.

Les lacunes du milieu de terrain de la Juve devraient atténuer l’impact de la fracture du tibia de Wijnaldum pour la Roma, qui aura également Lorenzo Pellegrini et Tammy Abraham en attaque pour un match qui montrera si les experts ont eu raison de les choisir comme cheval noir pour le Scudetto.

À égalité de points avec la Roma, mais en tête du classement initial, Naples, qui est au sommet après avoir marqué neuf fois avant le déplacement de dimanche à la Fiorentina.

Le nouveau venu Khvicha Kvaratskhelia a ensorcelé les supporters avec deux sublimes performances offensives contre Vérone et Monza, mais la Viola – en action en Conference League au FC Twente jeudi – est une proposition tout à fait plus délicate.

L’Inter Milan ouvre le bal vendredi à la Lazio, une autre équipe qui a été pressentie pour troubler les quatre premiers, tandis que les champions de l’AC Milan accueillent Bologne avec des rumeurs selon lesquelles Chelsea pourrait faire une offre tardive pour l’ailier vedette Rafael Leao.

Statistiques clés

5 – Le nombre de titres de champion remportés par Dybala en sept ans à la Juventus.

3 – Kvaratskhelia a marqué trois fois et en a créé un autre pour Napoli.

Calendrier (heures GMT)

Vendredi

Monza contre Udinese (1730), Lazio contre Inter (1945)

Samedi

Cremonese contre Turin, Juventus contre Roma (tous deux en 1730), AC Milan contre Bologne, Spezia contre Sassuolo (tous deux en 1945)

Dimanche

Vérone contre Atalanta, Salernitana contre Sampdoria (tous deux en 1730), Fiorentina contre Naples, Lecce contre Empoli (1945)