Dyas élu nouveau maire de Kelowna – Kelowna Capital News

Lorsqu’on lui a demandé le soir des élections s’il pensait que quatre ans étaient suffisants pour apporter un changement significatif à Kelowna, le nouveau maire Tom Dyas a répondu simplement « oui ».

Dyas a prononcé son discours de victoire juste après 21h30 le 15 octobre, environ une heure et demie après la fermeture des bureaux de vote pour les élections municipales de 2022.

Les 21 110 votes qu’il a reçus étaient presque le double de ceux reçus par le maire sortant et l’adversaire le plus proche de Dyas, Colin Basran.

À l’époque, Dyas a déclaré qu’il n’avait pas reçu d’appel téléphonique de Basran, mais a déclaré qu’il “pourrait peut-être plus tard”.

Il a remercié Basran pour sa contribution à la ville.

« Vous avez pris du temps loin de votre famille pour aider à bâtir notre ville. Vous avez toujours fait ce que vous pensiez être le mieux pour rendre la ville la meilleure possible. Kelowna a de la chance d’avoir des gens comme vous qui sont prêts à consacrer autant de leur vie à notre communauté. Merci pour tout ce que vous avez fait et continuerez de faire à l’avenir.”

Il a également remercié les trois autres candidats à la mairie : David Habib, Silverado Socrates et Glendon Smedley.

« David, Silverado, Glendon, merci de vous être mis là-bas. Vous avez ajouté un esprit à ce débat, vous vous êtes mis dans une position qui n’est pas facile. Je sais que c’est la deuxième fois que je cours. S’engager dans ce processus demande beaucoup de travail. Alors à vous trois, merci beaucoup d’avoir participé à cette course à la mairie.

Habib s’est entretenu avec Capital News et a déclaré qu’il “priait pour (Dyas) depuis le début”.

“Très, très, extrêmement heureux pour lui. Je pense que la communauté est bien placée et attendons de voir quel genre de magie il peut faire.

Il a ajouté qu’il pensait que Basran aurait été plus proche dans les sondages, mais il n’a pas été choqué.

“Je pensais qu’ils seraient un peu plus serrés, mais vous savez, je suppose que c’est ce qui se passe après huit ans. Les gens veulent un changement et ils expriment leurs opinions, ce qui est parfait.

Dyas a attribué une grande partie de sa victoire au désir de la communauté pour plus de communication.

« Ils voulaient être entendus… la communauté cette fois avait une voix plus forte. Il y a certaines choses qui étaient préoccupantes en matière de criminalité, de logement, de circulation, et je pense, ou je sais, que la plus grande partie qui manquait à la communauté était la communication.

Il a dit qu’il y avait un sentiment “d’engourdissement” quand son équipe était certaine que la victoire était la sienne.

“Nous ne sautions pas de haut en bas, nous étions juste à l’aise les uns avec les autres dans la pièce, devenant fous avec ça… c’est une sensation fabuleuse.”

Lors des élections de 2018, Dyas a obtenu 29,92 % des voix, contre 56,95 % pour Basran.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Ville de KelownaÉlection 2022Course du maire