DxOMark a récemment changé son protocole de test et effectue actuellement la quatrième version dudit protocole. Cela signifie que certains des appareils jugés pertinents passeront par la nouvelle série de tests car le score global change également. Sans parler des améliorations logicielles que les fabricants introduisent au fil du temps peuvent avoir un effet important.

Quoi qu’il en soit, l’iPhone 11 a été récemment retesté et le score global a augmenté de manière assez significative, passant de 109 à 119 points, dépassant certains des produits phares de 2020 comme le Samsung Samsung Galaxy S20 + et le OnePlus 8 Pro dans le classement de DxOMark. Bien que le Galaxy S20 + ait été testé sur l’ancien protocole.

L’essentiel est que l’iPhone 11 est toujours un tireur capable un an plus tard, offrant une excellente qualité photo et vidéo avec peu de choses à désirer. Les images fixes offrent une exposition précise, une bonne reproduction des couleurs, d’excellents détails même à l’intérieur et des performances de caméra ultra-larges dont peu de gens peuvent se vanter. Cependant, DxOMark n’était pas trop satisfait de la qualité du zoom, ce qui est compréhensible étant donné l’absence de téléobjectif. Les artefacts qui sonnent et les portraits au flash surexposés la nuit empêchent DxOMark de donner à l’iPhone 11 un score plus élevé.

En matière de qualité vidéo, DxOMark cite les mêmes avantages avec une stabilisation efficace. Cependant, il y a un effet jello visible lors de l’enregistrement en marchant et les scènes en intérieur perturbent la balance des blancs et la mesure de l’exposition.

Vous pouvez lire la critique complète sur le lien source ci-dessous.

La source