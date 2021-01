L’iPhone 12 mini a pu marquer la 14e place du classement en constante évolution de DxOMark des téléphones testés grâce à de bonnes performances globales en photos et vidéos.

Une exposition précise (scène et cible) et une mise au point rapide et ponctuelle ont été citées comme les points forts du petit iPhone, tandis que le bruit et les reflets bleus occasionnels dans la balance des blancs étaient des problèmes.

DxOMark a pu faire du mini clip de l’iPhone 12 quelques points forts dans certaines scènes (cas d’espèce – une prise de vue en intérieur où le téléphone a rendu la pièce plus lumineuse au profit de la minuscule fente de lumière dans la fenêtre), indiquant une plage dynamique limitée, par rapport à ses rivaux.

Comme prévu, l’iPhone 12 mini a marqué des points identiques à ceux de l’iPhone 12 et a perdu des points contre les iPhone 12 Pro et Pro Max équipés de zoom.

Si vous voulez en savoir plus sur le petit iPhone (par exemple les performances en basse lumière), consultez notre revue dédiée.

La source