Près d’un an après la sortie de Sony Xperia 1 II, DxOMark fait un examen complet de la caméra et les résultats ne sont pas si impressionnants. Le score global n’est que de 112 points, ce qui classe le combiné juste après le Samsung Galaxy S10 + de deux ans et le OnePlus 7 Pro. Mais il partage sa position avec le Galaxy Note20 vanille de l’année dernière.

Ce que les critiques n’ont pas aimé, c’est la plage dynamique plutôt étroite dans des conditions de lumière modérée à faible, les artefacts de changement de teinte sur toutes les photos, la mise au point automatique peu fiable, le faible niveau de détail dans les images téléobjectif et les problèmes de mise au point automatique et de plage dynamique dans les vidéos.

Cependant, le faible bruit dans des conditions d’éclairage difficiles et la large plage dynamique pendant la journée augmentent un peu le score du téléphone. Étonnamment, les plans ultra-larges ont également beaucoup de détails.

Vous pouvez lire la critique complète pour plus de détails sur le lien source ci-dessous.

