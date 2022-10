DxOMark : l’appareil photo de Google Pixel 7 Pro partage le meilleur score avec Honor Magic4 Ultimate

Le Google Pixel 7 Pro partage désormais le meilleur score global en DxOMarkle classement des caméras avec un score global de 147. Le Honor Magic4 Ultimate était l’autre téléphone à égaler ce score. L’iPhone 14 Pro a manqué un point, mais il a dominé le classement des caméras selfie.

Selon DxOMark, le Pixel 7 Pro est une amélioration significative par rapport au Pixel 6 Pro en termes de réglage logiciel, ce qui a contribué à améliorer le zoom et la qualité vidéo. Il détient le meilleur score en DxOMarkCas d’utilisation Friends & Family de avec une forte préservation du contraste, une reproduction du teint de la peau et une meilleure précision d’exposition.

L’autofocus est rapide et précis et en combinaison avec le suivi du visage, il a bien fonctionné avec les photos de groupe et les sujets en mouvement. Les améliorations apportées au zoom Super Res sont notées grâce à une nouvelle méthode de capture qui utilise également les informations d’autres caméras pour collecter plus de détails dans la prise de vue finale.

La vidéo en basse lumière a tendance à être sous-exposée et les testeurs ont subi une certaine perte de détails et du bruit supplémentaire lors du zoom à des distances plus proches.

Les photos et les vidéos de selfie ont créé des tons de peau naturels et une exposition précise. Les selfies de près avaient tendance à être flous, cependant, et le bruit visible était présent dans des conditions d’éclairage plus faibles.

La source