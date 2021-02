DxOMark: la caméra selfie ZTE Axon 20 5G est une grande déception

ZTE a fait la une des journaux l’année dernière en annonçant son Axon 20 5G – le premier téléphone disponible dans le commerce avec une caméra selfie sous écran. Étant un produit de première génération, on pourrait imaginer que la mise en œuvre est loin d’être parfaite en matière de qualité d’image et la dernière revue DxOMark le confirme certainement. L’Axon 20 5G a marqué un maigre 26 points, le deuxième score le plus bas vu dans la base de données de DxO.





Carte de score ZTE Axon 20 5G

Les seuls points positifs du snapper selfie 32MP f / 2.0 de l’Axons 20 sont qu’il offre une exposition et une mise au point stables. Tout le reste était à différents niveaux de déception. DxOMark marque l’horrible reproduction des couleurs, le manque de détails et des niveaux de bruit extrêmement élevés. Les scores d’artefacts étaient les plus bas observés dans la base de données des examinateurs avec des changements de teinte importants pour les sujets et les antécédents.

Le module flash sous écran est également assez mal noté et les performances vidéo sont également clairement défectueuses. La stabilisation vidéo était un autre point faible, tout comme les images fantômes et la mauvaise reproduction des couleurs.

Notre propre examen de l’Axon 20 5G a confirmé que la caméra selfie UD n’est pas tout à fait prête pour l’attrait du marché de masse et nous attendons avec impatience la version de deuxième génération.

La source