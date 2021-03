DxOMark évalue la caméra du OnePlus 8T comme moyenne

Cela fait un moment que le OnePlus 8T est sorti. En fait, nous ne sommes qu’à quelques jours de l’événement de lancement de la série OnePlus 9. Pourtant, DxOMark a effectué un examen approfondi de la caméra du OnePlus 8T pour voir comment il se compare à la concurrence. Le score global de 111 points met l’appareil à égalité avec le Google Pixel 4a et le plutôt vieux Huawei Mate 20 Pro.

Et comme prévu, les performances globales de la caméra sont loin d’être excellentes. Les critiques appellent même le téléphone un « midranger rafraîchi ». Peut-être parce que l’expérience de la caméra est typique d’un combiné de milieu de gamme. Les principaux problèmes avec l’appareil photo du téléphone sont la reproduction inexacte des couleurs et le bruit dans presque tous les scénarios de prise de vue, en particulier dans des conditions de faible éclairage. La plage dynamique doit également être améliorée tandis que les prises de vue au téléobjectif manquent de détails et produisent du bruit. De plus, les vidéos ont besoin d’une meilleure mise au point dans des conditions de faible éclairage ainsi que d’une réduction adéquate du bruit.

D’autre part, les critiques ont apprécié la précision de la mesure de l’exposition et la grande profondeur de champ qui garantit un arrière-plan net. Le faux bokeh semble également être au rendez-vous avec un effet de profondeur précis et convaincant. De plus, les vidéos sont vraiment jolies lorsqu’elles sont prises à l’extérieur où les instabilités de mise au point et le bruit ne sont pas observés.

La source