DxOmark donne aux appareils photo du Huawei P50 Pro son meilleur score à ce jour

Comme d’habitude avec ses critiques de caméras, DxOMark a réussi à fournir un examen complet de l’appareil photo du P50 Pro récemment lancé par Huawei peu de temps après le lancement du téléphone. Sans grande surprise, le dernier produit phare de la série P a réussi un score combiné de 144 points, ce qui le place au premier rang du classement général des appareils photo pour smartphones. Le tireur selfie de 13 MP a également impressionné en remportant une autre pole position pour Huawei avec un score combiné de 106 points.

DxO fait l’éloge du capteur principal 50MP et du module monochrome 40MP du P50 Pro qui offrent la meilleure expérience de sa catégorie avec des couleurs précises, une large plage dynamique et un excellent rendu des détails fins. Les prises de vue zoomées du périscope 64MP sont tout aussi impressionnantes avec une préservation des détails de classe, un faible bruit et une large plage dynamique. Les photos de nuit étaient un autre point fort avec une excellente exposition, une mise au point automatique rapide et une belle préservation du teint, même si le Mate 40 Pro+ était encore meilleur dans ce domaine.

Les vidéos ont également fourni une bonne exposition globale et une plage dynamique, ainsi que des performances de mise au point automatique stables. Quelques notes rapides sur les performances de la caméra selfie. Les prises de vue avaient de faibles niveaux de bruit, conservaient d’excellents niveaux de détail à la fois à l’intérieur et à la lumière du jour et offraient une stabilisation vidéo efficace. Vous pouvez en savoir plus sur les performances de l’appareil photo du P50 Pro via les liens ci-dessous.

