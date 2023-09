Dwyane Wade se souvient avoir dit à Gab Union qu’il allait avoir un bébé

Dwyane Wade se souvient à quel point c’était effrayant de devoir dire à Gabrielle Union qu’il attendait un enfant avec une autre femme.

Lorsque la star à la retraite de la NBA et sa désormais épouse étaient en vacances en 2013, Wade avait rendez-vous avec quelqu’un d’autre. Le couple a fini par accueillir un fils, Xavier, plus tard cette année-là.

Dans un épisode de Shannon Sharpe Club Shay Shay podcast diffusé plus tôt cette année, Wade a rappelé ce que c’était lorsqu’il a dû dire à Union qu’il avait conçu un enfant avec une autre femme pendant leur pause. Sharpe a demandé à l’athlète s’il était plus difficile de perdre en finale de la NBA ou d’annoncer la grande nouvelle à son épouse actuelle et, sans surprise, Wade a déclaré qu’il était beaucoup plus difficile de parler du bébé à Union.

« Beaucoup plus difficile d’avoir une conversation avec ma femme actuelle », a répondu Dwyane. « Vous essayez de penser à tout ce qui est possible. Vous pensez à tout cela et tout cela fait peur. La seule situation est déjà assez effrayante, mais vous savez que cela va blesser quelqu’un avec qui vous avez construit une relation et une vie.

Il a ensuite révélé qu’il avait annoncé la nouvelle à Union avant qu’elle ne soit rendue publique, insistant également sur le fait qu’il n’aurait pas été en mesure de surmonter toutes les réactions négatives si elle n’avait pas été à ses côtés tout au long du processus.

« Nous étions en séries éliminatoires, je pense, et même en finale cette année-là. Mec, ce fut une période difficile pour moi », a expliqué la légende du Miami Heat. « Vous avez beaucoup de choses en tête et vous cachez quelque chose aux gens que vous aimez. La nuit, quand il n’y a que vous et vos pensées, ces pensées sont bruyantes.