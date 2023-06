Dwyane Wade révèle pourquoi lui et Gabrielle Union ont commencé à faire du 50/50

Dwyane Wade prend enfin la parole après que sa femme a révélé leur arrangement financier controversé.

Quand Gabrielle Union fait une apparition dans la série Bloomberg Originals La génération d’idées il y a quelques semaines, elle a brièvement mentionné comment elle et Wade partageaient les factures de leur ménage. Après que l’actrice a révélé qu’elle et son mari partageaient tout à 50/50, Internet est devenu fou, et beaucoup de gens ne savaient pas pourquoi elle avait accepté un tel accord.

Maintenant, la star retraitée de la NBA parle de la controverse, révélant exactement pourquoi les deux ont décidé de diviser leurs finances en deux. Wade s’est assis pour une entrevue sur le Club Shay Shay podcast avec Shannon Sharpe, où il a raconté exactement comment ils ont commencé à diviser les factures 50/50.

Selon le propriétaire de la minorité Utah Jazz, la conversation 50/50 a commencé après qu’il a dit que c’était « ma maison que j’ai payée », lors d’une dispute avec Union alors qu’ils vivaient à Miami il y a des années.

« Ma femme m’a regardé et m’a dit ‘Tu ne me diras plus jamais ça quand c’est quelque chose que nous partageons' », se souvient Wade. « Alors, quand nous avons déménagé à (Los Angeles), ma femme a dit ‘J’en ai eu la moitié, tu ne diras plus jamais ‘ma maison’ – tu peux dire ça dans l’arène! »»

Il a poursuivi en expliquant exactement ce qu’ils se partageaient au milieu, y compris leur maison et les dépenses partagées pour leur fille de 4 ans, Kaavia. Ils ne font pas la moitié des dépenses familiales individuelles, ce qui, de la part de Wade, comprend ses enfants issus de relations antérieures, notamment Zaïre, 21 ans, et Zaya, 16 ans – avec son ex-femme Siohvaughn Funches, ainsi que son fils Xavier, 9 ans. , avec Aja Métoyer.

Wade a également déclaré qu’ils avaient signé un contrat de mariage pour protéger leurs finances.

«Je lui ai dit de la même manière:« Je signerai aussi un contrat de mariage », se souvient-il. « Vous êtes millionnaire. Vous avez de l’argent. Vous travaillez dur pour vous-même.

Quant à ce que pense le joueur à la retraite du fait qu’Union raconte ses affaires en ligne, il plaisante en disant que c’est complètement hors de son contrôle.