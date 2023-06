Dwyane Wade pourrait se préparer à investir dans Chicago Sky

La légende de la chaleur et le futur membre du Temple de la renommée Dwyane Wade pourraient envisager d’acheter une participation dans sa franchise WNBA de sa ville natale, le Chicago Sky.

Selon un rapport de la Chicago Sun-Times, la légende de Miami Heat, Dwyane Wade, cherche à ajouter à sa ville natale de Chicago en investissant dans l’équipe WNBA de sa ville natale, le Chicago Sky. L’ancien joueur All-NBA cherche à devenir propriétaire de sports depuis deux ans. Il détient des participations minoritaires dans le Jazz et le Real Salt Lake. Il cherche maintenant, selon ce rapport, à ajouter le basket-ball aux efforts d’investissement.

Wade a joué une saison dans un uniforme des Chicago Bulls car il voulait retourner dans sa ville natale à un moment donné de sa carrière.

Beaucoup de ces investissements détenus par d’anciens athlètes sont utilisés comme des coups de pub. Bien qu’il s’agisse d’investissements tout à fait équitables, beaucoup de ces marques utilisent des célébrités pour renforcer leur crédibilité auprès des fans. Cela ne veut pas dire que c’est unanimement le cas, mais c’est le cas dans certains cas.

Rumeurs NBA: Dwyane Wade envisage d’investir dans Chicago Sky

Cela dit, les investissements et les participations peuvent offrir un attrait commercial à des personnalités de premier plan. Le fait que Steve Ballmer soit propriétaire des Clippers de Los Angeles en même temps que son passage chez Microsoft a contribué à améliorer l’attrait de l’équipe pour les fans avec des innovations telles que Clippervision, entre autres.

Un autre bon exemple de la façon dont cela a fonctionné dans le passé est lorsque Jay-Z a acheté une petite part des Brooklyn Nets. Jay-Z est très populaire à New York et Brooklyn a voulu utiliser son nom, son image et sa ressemblance pour promouvoir l’équipe. Ils ont pu le faire en lui donnant une petite part de propriété.

C’est un cas similaire en ce qui concerne Sky et Wade.

Et cela ne passe pas non plus inaperçu. La garde du ciel Dana White a parlé dans le rapport de l’importance que les joueurs de la NBA utilisent leur plate-forme et leur notoriété pour promouvoir et soutenir la WNBA, et le Sky en particulier.

Ce n’est pas une affaire conclue pour Wade et la franchise Chicago WNBA, mais c’est un investissement potentiel qui pourrait être assez excitant pour le basket-ball féminin et le monde du basket-ball en général.