Les Wades rejoindront-ils le train OnlyFans?

Eh bien, cela ne semble pas être le cas, du moins pour le moment. Dwyane Wade prendre à Twitter le dimanche 24 janvier et a partagé sa femme Gabrielle Unionpensées de la question.

La star du basket à la retraite a écrit: « J’essaie de convaincre ma femme que nous devrions créer un compte réservé aux fans. [crying laughing emoji] et elle me regarde comme… « avec un gif du viral Bernie Sanders meme de l’inauguration du président 2021 Joe Biden et vice-président Kamala Harris.

Bien sûr, le père des 9,4 millions d’adeptes du père de quatre s’est trop amusé avec le moment et a ouvert un discours sur les célébrités sur la plateforme populaire.

Et bien qu’il soit largement connu pour être utilisé pour le contenu NSFW, un Utilisateur Twitter fait le bon point de, « Tous les comptes Only Fans ne sont pas sexuels. Les célébrités chics les utilisent pour se connecter avec de vrais fans à un niveau plus personnel et fournir un contenu premium. »