Avec tout le monde coincé à la maison pour les vacances, Gabrielle Union veut vraiment entrer dans l’esprit de Noël, même au risque d’ennuyer Dwyane Wade.

Avec cette période spéciale de l’année qui approche au milieu de la pandémie de coronavirus, les festivités des fêtes seront très différentes pour la plupart des familles du monde entier habituées à célébrer les traditions avec leurs proches. Pour l’actrice et pro du basket à la retraite, ils s’attendent à l’inattendu.

« Nous n’avons pas vraiment de tradition dure et ferme, sauf le manque de tradition parce que mon mari, pendant tant d’années, a joué pendant les vacances », a-t-elle dit à E! Nouvelles exclusivement. « Donc, nous aurions pu avoir Thanksgiving dans une chambre d’hôtel à Philadelphie ou Noël dans une arène quelque part. Ou Noël le 18 ou le 27. Donc, ça a toujours été un manque de cohérence, alors cette année est comme, d’accord, une de plus pour le livre des records. «

Heureusement, ils ne seront pas sur la route cette fois-ci, mais chez eux dans un décor de saison. « Nous essayons juste de rendre la maison aussi festive que possible. Nous allons certainement trop loin avec les poinsettias, le lierre et le houx et deux arbres de Noël », a décrit Union. Cependant, ne mentionnez pas les arbres à Wade.

« Il n’est pas fan des vrais sapins de Noël. Nous avons répondu à cela avec deux gigantesques [real] Arbres de Noël dans la maison. Il a dit: «Que faisons-nous?», A-t-elle partagé. «Il aime les faux arbres. Il aime le mettre ensemble, il aime le démonter. Il aime qu’il n’y ait pas de petites aiguilles. Il déteste tout ça. «

Mais, comme le raisonnait Union, «nous sommes pris au piège ici, alors entrons dans l’esprit des fêtes».