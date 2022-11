Dwyane Wade gronde son ex pour le droit de sa fille Zaya de changer de sexe – Hollywood Life

Voir la galerie





La dernière bataille entre Dwyane Wade et son ex, Siohvaughn Funches-Wade, plus leur fille est devenue un peu moche. TMZ rapporte qu’il a obtenu des documents où Dwyane, 40 ans, a affirmé qu’il était en de Zaya Wade “dans l’intérêt supérieur” que la jeune de 15 ans change légalement de nom et de sexe, malgré l’objection que Siohvaughn, 41 ans, a déposée début novembre. “Une ordonnance du tribunal confirmant son identité permettra à Zaya de vivre plus confortablement et honnêtement dans tous les aspects de sa vie – des simples présentations et commandes de nourriture à la demande de permis de conduire et au remplissage des demandes d’inscription à l’université”, aurait écrit Wade dans les documents.

“Cette pétition vise à permettre à Zaya de franchir les étapes d’être un jeune adulte avec confiance et joie”, auraient indiqué les documents. Le dossier juridique de Wade a également critiqué Siohvaughn, affirmant qu’il avait fait pression sur Zaya pour qu’elle change de sexe afin de “capitaliser sur les opportunités financières qu’il a reçues”. Les documents de Wade indiquaient: «Les allégations de Siohvaughn sont diffamatoires dans leur essence et sont, au mieux, absurdes. Dwyane a déposé cette pétition parce que Zaya le lui a demandé.

Siohvaughn a fait valoir dans ses documents que Zaya, qui est trans, devrait attendre “l’âge de la majorité” pour changer de nom et de sexe. « Il y a plusieurs facteurs à considérer par la Cour pour déterminer les demandes de changement de nom et de sexe de l’enfant mineur. L’enfant mineur a quinze ans et demi », a-t-elle écrit. Dwyane a répondu aux allégations selon lesquelles il « faisait pression » sur Zaya avec une déclaration sur Instagram.

Alors que je suis en voyage dans notre patrie, l’Afrique, j’ai reçu un message sur les réseaux sociaux me disant que j’obligeais notre enfant de 15 ans à être quelqu’un qu’elle n’est pas et à faire quelque chose contre sa volonté », a-t-il écrit. . « J’ai donné [Siohvaughn] l’occasion de tendre la main aux enseignants, aux médecins et au thérapeute de Zaya au fil des ans et même de rencontrer ses amis, afin qu’elle puisse avoir sa propre compréhension des besoins de notre enfant pour sa VIE ! Elle ne le fera pas !

Dwyane a allégué que son ex-femme “n’a pas été à l’école, au récital, à la remise des diplômes, à la danse scolaire, à la date de jeu, à la pratique, à la conférence parents-enseignants, etc. et Zaya lui a donné toutes les occasions d’essayer de la connaître. Elle ne le fera pas ! Wade a également affirmé que son ex n’avait «encore… fait aucun sacrifice ou effort pour quitter sa propre maison pour participer à la vie de ses enfants depuis plus d’une décennie. Zaya n’est plus la même enfant de 3 ans, et elle crie ça au monde, mais surtout, à sa mère !”