Dwyane Wade fait exploser l’objection de Zaya Wade de son ex-femme

Un papa protecteur appelle son ex-femme qui essaie de bloquer le changement de nom et de sexe de leur enfant.

Dwyane Wade a publié une réponse cinglante à Siohvaughn Funches-Wade qui a allégué dans un dossier judiciaire qu’il “essayait de gagner de l’argent” avec leur fille transgenre de Zaya “changement de nom et de sexe.”

L’explosion rapporte que le mardi 1er novembre, Funches-Wade a soumis une objection à un tribunal du comté de Los Angeles demandant à Zaya Wade d’attendre “l’âge de la majorité” pour apporter des changements permanents à son identité. Zaya, 15 ans, est devenue transgenre en 2020.

Funches-Wade – qui est représentée par le célèbre avocat Mark Gross – allègue dans des documents judiciaires que son ex-mari “tente de contourner les exigences du jugement sur l’ordonnance de garde finale de l’Illinois rendu le 14 mars 2011” pour un gain financier.

“Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte par la Cour pour déterminer les demandes de changement de nom et de sexe de l’enfant mineur”, lisent les documents selon L’Explosion. “L’enfant mineur a quinze ans et demi” et Dwyane “est bien placé pour profiter du changement de nom et de sexe de l’enfant mineur avec diverses entreprises par le biais de contacts et d’opportunités de marketing, y compris, mais sans s’y limiter, des accords avec Disney”. […] “Je crains que (Dwyane) ne fasse pression sur notre enfant pour qu’il aille de l’avant avec le changement de nom et de sexe afin de capitaliser sur les opportunités financières qu’il a reçues des entreprises.”

Elle a poursuivi en alléguant qu’en avril 2022, Dwyane Wade lui avait personnellement dit que “beaucoup d’argent avait déjà été gagné [off of Zaya]” et que ” de l’argent supplémentaire sera gagné en relation avec le nom et le sexe de notre enfant “.

Maintenant, un Dwayne Wade perturbé répond à son ex et les résultats ne sont PAS jolis.

Dwyane Wade répond à l’objection de Siohvaughn Funches-Wade au changement de nom et de sexe de Zaya

Le jeudi 3 novembre, Wade a reconnu publiquement la situation juridique pour la première fois et a publié une longue déclaration sur Instagram.

Selon l’ancien joueur de la NBA, son ex-femme « centre ses propres besoins » de manière égoïste et ses dernières actions ont affecté négativement leur fille qui a appris son objection au tribunal en classe.

“Puisque cela doit être la nouvelle façon d’être parent, je suppose que je dois répondre à ces allégations ici, ce qui est vraiment dommage”, a écrit Wade dans la déclaration partagée sur son Instagram personnel. “Pendant que je suis en voyage dans notre patrie, l’Afrique, j’ai reçu un message sur les réseaux sociaux me disant que j’obligeais notre enfant de 15 ans à être quelqu’un qu’elle n’est pas et à faire quelque chose contre sa volonté. Ce sont des allégations graves et préjudiciables qui ont blessé nos enfants. » “Alors qu’aucun de nous n’est surpris par la tentative de Siohvaughn de combattre l’identité de Zaya et sa tentative inébranlable de traîner mon nom dans la boue, je suis très déçu qu’elle trouve continuellement des moyens de se centrer et de SES besoins, sans égard à ses enfants.” il ajouta. « Ce rapport est sorti pendant que Zaya était en classe. C’est une enfant qui a maintenu un GPA de 4,0 dans les classes d’honneur tout en naviguant dans toute cette attention et ces débats non sollicités et nuisibles sur son sexe et sa sexualité de la part de ceux qui se sont engagés à ne pas l’écouter, encore moins à la connaître. “Je pense que nous devons continuer à grandir en tant que parents et comprendre que la vie de nos enfants ne nous concerne pas seulement”, a-t-il déclaré. « Nous ne les avions pas pour être une mini version de nous. Ils vont devenir ce qu’ils sont dans ce monde, et c’est à nous de le découvrir.

Il a également critiqué Funches-Wade pour avoir refusé de rencontrer les enseignants, les médecins et les thérapeutes de leur fille tout en faisant appel à un avocat et en n’écoutant pas leur enfant.

“Siohvaughn a tenté une tentative similaire il y a plus de dix ans (avec des mensonges tout aussi dommageables et causant un préjudice irréparable à ses enfants) et 13 avocats plus tard, j’ai obtenu la garde exclusive de nos deux enfants en tant que joueur actif de la NBA”, a poursuivi Wade dans sa déclaration. “Tout ce que j’ai toujours voulu, c’est que mon temps parental ne soit pas interrompu, car je savais que ce serait une période très difficile pour nos enfants de naviguer dans leur nouvelle normalité.” “Ainsi, au lieu d’essayer d’être coparentale au fil des ans, elle a quitté sa maison pour voir plus d’avocats et a pris le temps de parler à plus d’avocats depuis que j’ai demandé le divorce, qu’elle n’a quitté sa maison pour voir ou avoir vraiment parlé. et ÉCOUTÉ Zaya pendant toutes ces années », a-t-il ajouté. “Je lui ai donné l’opportunité de contacter les enseignants, les médecins et le thérapeute de Zaya au fil des ans et même de rencontrer ses amis, afin qu’elle puisse avoir sa propre compréhension des besoins de notre enfant pour sa VIE”, a également déclaré Wade dans sa déclaration. « Elle ne le fera pas ! Elle n’a pas été dans une école, un récital, une remise de diplôme, une danse scolaire, une date de jeu, une pratique, une conférence parents-enseignants, etc. et Zaya lui a donné toutes les occasions d’essayer de la connaître. Elle ne le fera pas.

Toujours inachevé de virer son ex, Wade a poursuivi en alléguant que la “bonne femme chrétienne” a été volontairement absente de la vie de leurs enfants pendant plus d’une décennie et n’a “pas encore fait le moindre sacrifice d’efforts pour quitter sa maison pour participer”.

Il a également fermé les allégations de Funches-Wade selon lesquelles l’identité de Zaya lui avait été imposée…

“Personne dans notre maison ne forcerait jamais Zaya ou l’un de nos enfants à faire quoi que ce soit contre leur volonté, encore moins leur imposer une identité. Ce n’est pas un jeu pour ma famille et certainement pas pour Zaya. C’est sa vie !”

et a terminé sa déclaration par un avertissement sévère à la femme qui, selon lui, en est à son 14e avocat.

«Je ne vais pas m’asseoir sur mes mains cette fois et lui permettre de se moquer de mon dévouement envers ma famille. La grande route est à court de biens immobiliers. Mon avocat sera en contact et bonne chance au 14e avocat alors qu’ils essaient de démêler ce livre de mensonges qui leur a été vendu.

Putain ! Bon sang, D Wade !

Il est clair que Dwyane Wade en a complètement marre de son ex, et d’après ce qu’il prétend, pouvez-vous lui en vouloir ?

Funches-Wade et Wade se sont mariés de 2002 à 2010 et partagent non seulement Zaya, 15 ans, mais aussi leur fils Zaïre Wade, 20 ans. Wade est également père d’un fils de 8 ans, Xavier, avec l’ancienne partenaire Aja Metoyer, et d’une fille de 3 ans, Kaavia, qu’il partage avec sa femme Gabrielle Union.

