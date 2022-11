Dwyane Wade exhorte son ex-femme à laisser Zaya “vivre sa vérité”

S’il y a une chose pour laquelle on peut toujours compter sur Dwayne Wade, c’est de protéger ses enfants quoi qu’il arrive !

L’ancienne star de la NBA riposte à son ex-femme, Siohvaughn Funches, qui s’est publiquement opposée à ce que la fille du couple, Zaya Wade, change légalement de sexe, affirmant que Siohaughn a vraiment besoin de la laisser “vivre sa vérité”.

Selon les documents juridiques obtenus par L’explosionle copropriétaire d’Utah Jazz dit que son ex-femme ne pense pas à ce qui est dans le meilleur intérêt de leur fille tout en arguant de ne pas combattre cette pétition.

Tout a commencé lorsque Siohvaughn Funches a déposé des documents au tribunal accusant Wade d’avoir fait pression sur leur fille pour qu’elle prenne cette décision monumentale, qu’elle croyait être en partie basée sur l’argent qui pourrait être gagné en tant que femme transgenre. Comme la plupart d’entre nous le savent déjà, Dwyane est un ancien de la NBA très en vue et copropriétaire d’une équipe de la NBA, il n’a donc probablement pas besoin d’argent, mais c’est l’argument de Funches.

Dans sa réponse, Wade commence par expliquer que la requête originale déposée pour changer le nom et le sexe de Zaya a été faite à la demande de sa fille. Il poursuit en disant que la pétition “ne concerne pas Siohvaughn ou Dwyane ou leur mariage antérieur, il s’agit de ce que Zaya veut et de ce qui est dans son meilleur intérêt”.

La pétition “vise à donner à Zaya les moyens de vivre sa vérité”, insiste Dwyane, “permettant à Zaya de franchir les étapes d’être un jeune adulte avec confiance et joie, et de s’assurer que ces moments ne sont pas assombris par le doute de soi qui vient de cocher une case ou de signer un nom qui ne reflète pas son identité.

Dans le dossier, l’ancienne ballerine demande une ordonnance du tribunal confirmant l’identité de Zaya, lui permettant de “vivre plus confortablement et plus honnêtement dans tous les aspects de sa vie, des simples présentations et commandes de nourriture, à la demande de permis de conduire et à l’université. applications.”

Dwyane a également déclaré que “l’octroi de la réparation demandée est une étape importante vers l’affirmation du changement de sexe et de nom de Zaya avec la pleine foi et le crédit d’une ordonnance d’un tribunal californien” et “Zaya ne devrait pas être forcée de mettre sa vie en attente pendant qu’elle attend Siohvaughn de reconnaître et d’accepter sa vérité.