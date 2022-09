Dwyane Wade et Gabrielle Union stupéfaits lors de la projection de “Redeem Team”

Buts sur le tapis rouge

Dwyane Wade et Gabrielle Union ont prouvé, une fois de plus, qu’ils étaient des buts sur le tapis rouge lors de la projection spéciale de “The Redeem Team” de Netflix et UNINTERRUPTED au théâtre Tudum à Hollywood, en Californie.

Wade les a coiffés en Gucci tandis que Gabby a servi en Valentino avec leurs pieds fermement plantés sur nos cous.

Invités notables inclus Zaïre Wade, Dwight Howard, Shannon Sharpe, Emmanuel Achoet d’autres qui étaient tout sourire lors de l’événement animé qui s’est ouvert avec les remarques de Greg Groggel (Producteur), Jon Weinbach (Directeur), et Dwyane Wade (EP et olympien en vedette).

Regardez toutes les sélections ci-dessous :

“The Redeem Team” suit le parcours de l’équipe américaine vers l’or aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 après que l’équipe a subi une défaite choquante et s’est contentée du bronze lors des Jeux olympiques de 2004 à Athènes.

Kobe Bryantavec le champion en titre du rebond Dwight Howard et futur Hall of Famer Chris Paulrejoint James Lebron, Dwyane Wade, Carmelo Anthony, Deron Williams, Carlos Boozer, Jason Kidd, Michel Redd, Chris Boshet Prince Tayshaun sur l’escouade.

Le nostalgique Doc offre aux téléspectateurs une place au premier rang de la tournée de rédemption de l’équipe américaine à travers des images olympiques sans précédent, du matériel des coulisses et des commentaires de LeBron, Dwyane Wade, Mike “Coach K” Krzyzewskiet Carmelo Anthony avec des images vintage de feu Kobe Bryant lui-même.

Regardez la bande-annonce ci-dessous :

“The Redeem Team” est le dernier d’une série de documents Netflix qui plongent profondément dans un moment charnière du sport tout en explorant ce qui s’est passé au-delà des gros titres, raconté par ceux qui l’ont vécu.

“Ce qui rend [the Redeem Team] Ce qui est significatif, c’est que contrairement à toutes les équipes de basket-ball américaines, ces gars-là n’avaient pas perdu une fois, pas deux, mais trois fois… La floraison était rose avec le basket-ball américain », a déclaré le directeur. Jon Weinbach dans un entretien avec Tudum de Netflix. “Je voulais rappeler aux gens pourquoi c’était une rédemption”, a-t-il poursuivi, ajoutant: “Qu’est-ce que cela signifie? Ce n’était pas seulement qu’ils avaient besoin de gagner une médaille d’or.

‘The Redeem Team’ est diffusé exclusivement sur Netflix le 7 octobre 2022.