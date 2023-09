Dwyane Wade dit que le 5ème ring de Kobe a aidé à faire atterrir LeBron James

Dwyane Wade dit que Kobe Bryant a remporté son cinquième championnat NBA l’a aidé à faire venir LeBron James au Miami Heat.

Les podcasts nous ont apporté des histoires non filtrées de légendes de différents secteurs et professions. Dans le domaine du sport, il semble que tout le monde garde ses meilleures histoires pour sa retraite. C’est presque comme si faire des interviews était une thérapie pour les joueurs plus qu’un divertissement pour les auditeurs. Selon ComplexeDwyane Wade était sur Celui de Tony Parker Spectacle Skweek et a révélé comment il avait attiré LeBron James à Miami en 2010 avec l’aide indirecte de Kobe Bryant.

À l’époque, Kobe venait de remporter son cinquième championnat NBA avec les Lakers et tout le monde n’était pas enthousiasmé pour lui.

« Je me souviens avoir coupé ma télé dès que Kobe a couru et attrapé ce ballon, je me suis dit : ‘LeBron, alors qu’est-ce que tu vas faire' », se souvient Wade. «C’était notre agence libre d’été. Ils [Lakers] dominaient. Kobe gagnait toutes ces bagues. Je me disais : « Attends, maintenant il en a cinq et nous en avons un ? On ne dirait pas. Cela a changé la ligue.

De plus, quand on regarde ce qui s’est passé après cet été fidèle, tout a changé. LeBron et Wade ont passé quatre saisons ensemble et se sont qualifiés pour quatre finales consécutives. Ils ont fini par remporter deux bagues ensemble grâce au Black Mamba. Si cela ne s’était jamais produit, il serait prudent de dire que la NBA moderne telle que nous la connaissons n’existerait peut-être pas.

Vous pouvez regarder l’épisode complet avec toutes les histoires de D-Wade ci-dessous.