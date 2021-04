Dwyane Wade a acheté une participation dans l’Utah Jazz, avec 13 fois NBA All-Star rejoignant le plus jeune groupe de propriété de la ligue.

Le groupe est dirigé par l’entrepreneur technologique Ryan Smith, qui, avec sa femme, Ashley, a acquis une participation majoritaire dans le Jazz à la fin de 2020.

Wade et Smith se connaissent depuis plusieurs années et ont discuté de travailler ensemble à divers titres.

« Dwyane n’est pas seulement une légende du basket-ball, c’est aussi un grand leader, un homme d’affaires et un être humain », a déclaré Smith dans un communiqué.

















1:18



Découvrez les meilleurs jeux de jeudi soir en NBA



«Alors que nous continuons à bâtir sur l’incroyable héritage de la franchise Utah Jazz, nous sommes ravis d’ajouter l’expérience et l’expertise de Dwyane à l’équation. L’Utah est un endroit incroyable et je ne pourrais pas être plus ravi de l’avenir de la franchise et de la l’avenir de cet État. L’influence de Dwyane sera importante pour les deux. «

Wade a disputé 16 saisons NBA avec les Miami Heat, les Chicago Bulls et les Cleveland Cavaliers avant de prendre sa retraite après la saison 2018-19. Il a remporté trois titres NBA et a vu son maillot n ° 3 retiré par le Heat en février 2020.

















3:12



Dwayne Wade a remercié LeBron James et Udonis Haslem et a cité Kobe Bryant lors de la cérémonie de retrait de son maillot



« Le partenariat avec Ryan et l’Utah Jazz est la solution parfaite car nous partageons la même vision et les mêmes valeurs », a déclaré Wade. «Non seulement ce groupe se concentre sur la construction d’une franchise de championnat, mais il s’engage également à utiliser sa plate-forme pour faire le bien et créer activement un monde plus inclusif et équitable.

« Nous partageons beaucoup des mêmes objectifs et essayons d’aller aux mêmes endroits dans la vie. »

















3:28



Vous avez raté le premier tour du repêchage de la WNBA 2021? Ne vous inquiétez pas, nous avons ce qu’il vous faut





Wade est le dernier de plusieurs joueurs de niveau Hall of Fame détenant des participations dans la NBA, notamment Grant Hill (Atlanta Hawks), Shaquille O’Neal (Sacramento Kings) et le propriétaire majoritaire des Charlotte Hornets, Michael Jordan. Magic Johnson détenait auparavant une participation de 4% dans les Lakers de Los Angeles.