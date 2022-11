Dwyane Wade a obtenu un tatouage inspiré de Gabrielle Union pour ses 50 ans : Regardez – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Xavier Collin/Agence de presse Image/MEGA

“Au moment où vous découvrez que votre homme a fait de vous son 17e”, Gabrielle Union a sous-titré sa vidéo Instagram du 10 novembre, Dans le clip, Gabrielle a partagé un autre moment fort d’elle et de Dwyane Wade voyage familial en Afrique dans le cadre du 50e anniversaire d’Union (qui a eu lieu le 29 octobre). Ces vacances comprenaient un arrêt dans un salon de tatouage au Cap, en Afrique du Sud, où Dwyane, 40 ans, s’est fait tatouer les initiales de sa femme sur son poignet. Le clip que Gabrielle a posté a montré sa réaction en temps réel à la nouvelle encre. “Meilleur cadeau d’anniversaire à ce jour”, a-t-elle légendé le clip d’elle souriant d’une oreille à l’autre.

“@dwyanewade a fait sa meilleure surprise d’anniversaire pour #SouthAfrica WadeWorldTour2022”, a ajouté Gabrielle. Dwyane a également montré le tatouage à leur plus jeune fille, Kaavia James Union Wade, qui a également célébré un anniversaire pendant le voyage. “Le plus heureux des anniversaires à ma petite fille brune avec une âme sage au-delà de ses années et un cerveau et un esprit si ouverts et libres que vous inspirez littéralement tout le monde autour de vous”, a posté Gabrielle le 7 novembre. #SouthAfrica après avoir voyagé à travers 3 autres pays à travers l’Afrique a été l’une des plus grandes bénédictions de nos vies.

Gabrielle, qui a épousé D-Wade en 2014, a réfléchi à ce voyage avant qu’elle et sa famille ne commencent leur voyage sur le continent africain. “Alors que nous commençons ce voyage à travers le monde pour mes 50 ans, je veux juste profiter de ma gratitude pour ma famille, mes amis incroyables et tous les amis que je n’ai même pas rencontrés en personne qui ont gardé ce train sur les rails ce année, même après être entré en collision avec moi-même », a-t-elle écrit. “Merci à vous tous d’avoir rocké avec le vieux pote. Je vous apprécie plus que vous ne pouvez l’imaginer.

Ces dernières semaines, Dwyane s’est clashé avec son ex-femme, Siovaughn Funches, sur leur fille, Zaya Wade. Funches a déposé une requête contre Dwyane le 2 novembre, affirmant que l’ancien joueur de la NBA “fait pression sur notre enfant pour qu’il aille de l’avant avec le changement de nom et de sexe afin de tirer parti des opportunités financières qu’il a reçues”. Dwayne a répondu en ligne, affirmant que “Siohvaughn a décidé d’être à peu près un parent absent de Zaya TOUT SEUL” et que son ex n’a pas “vraiment parlé et ÉCOUTÉ à Zaya” sur son identité de genre. Siovaughn a répondu en niant les “contrevérités” et en disant qu’elle aimait ses enfants.

