Dwight McNeil sera de retour à Old Trafford dimanche, mais pense qu’être libéré par Manchester United en tant qu’écolier était une bénédiction déguisée.

L’ailier de 21 ans a fait sa 100e apparition à Burnley le week-end dernier, s’étant imposé comme un membre clé de l’équipe de Sean Dyche.

McNeil a grandi en s’entraînant avec Mason Greenwood, Brandon Williams et Angel Gomes à United, mais sept ans après avoir été licencié, il n’a pas regardé en arrière.

« Cela m’a poussé à devenir un footballeur professionnel », a-t-il déclaré à propos de la décision de United. «J’espère qu’en y repensant, j’ai prouvé que certaines personnes avaient tort.

« Quand je repense à combien il a été difficile de devenir le joueur que je suis aujourd’hui, je me surprends parfois, mais j’ai une croyance intérieure. Les gens autour de moi croient en moi, ce qui aide aussi. »

McNeil se souvient avoir été dévasté lorsque United lui a montré la porte, mais il a cherché l’expérience de son père Matty, l’ancien attaquant de Macclesfield et Stockport, lors de ses prochaines étapes.

«En tant que jeune enfant, c’est difficile à affronter», a déclaré McNeil. «Surtout quand c’est votre club d’enfance et celui que vous avez grandi en soutenant. Papa m’a énormément aidé.

« Ma mère et lui ont regardé chaque séance d’entraînement quand je suis arrivé ici. Mais depuis que je suis arrivé ici, j’en ai adoré chaque minute et c’est bientôt le club dans lequel je voulais vraiment être. »

McNeil a disputé un match de Premier League pour Burnley la saison dernière



McNeil a fait ses débuts en équipe première pour Burnley en mai 2018 et au milieu de la saison suivante, il était fermement établi dans l’équipe de premier choix de Dyche.

Dyche a été un ardent défenseur du talent de McNeil, avec le seul reproche du manager qu’il doit lui dire de sourire plus.

« Il me dit chaque jour que je dois profiter de mon football parce que je suis dur avec moi-même », a déclaré McNeil.

«Il m’appelle moi et Johann (Berg Gudmundsson) ‘les souriants’ parce que c’est nous qui ne parlons pas autant que certains des autres gars.

« Nous aimons ça, mais parfois nous ne l’exprimons pas. C’est pourquoi il nous dit de sourire davantage. Le gaffeur est bon comme ça et il sait comment tirer le meilleur parti de tout le monde. »

Mais même s’il ne le montre pas toujours, McNeil a trouvé sa place heureuse à Turf Moor. Il y a longtemps eu des spéculations le liant à de plus grands clubs – y compris un retour présumé à Old Trafford – avec Dyche lui-même disant que McNeil deviendra un jour plus grand que les Clarets.

Malgré tout, McNeil n’a pas hésité à signer un nouveau contrat en octobre, engageant son avenir pour Burnley jusqu’en 2024.

«J’ai eu une conversation avec mon père et ma famille», a-t-il dit.

«Nous sommes arrivés à la conclusion que la meilleure décision, la bonne décision, était de signer un autre contrat et d’avoir cette assurance de faire partie d’une équipe et d’avoir cet établissement au sein de l’équipe.

Lorsqu’on lui a demandé si sa tête avait déjà été tournée par d’autres, McNeil secoua la tête. « Le gaffer appelle cela » le bruit extérieur « et nous n’avons rien entendu », a-t-il déclaré.

« C’était une réponse simple pour moi et la famille de signer un nouveau contrat avec le club … » J’adore le club depuis que je suis ici, et je connais si bien le manager et les gars. Je suis à l’aise, j’ai beaucoup joué au football et j’ai le plus aimé mon football à Burnley. «