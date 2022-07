Dwight McNeil: Everton signe l’ailier de Burnley alors que Frank Lampard effectue son troisième achat estival | Nouvelles du centre de transfert

Everton a finalisé la signature de l’ailier de Burnley Dwight McNeil pour un montant non divulgué.

Le joueur de 22 ans a passé son examen médical à Finch Farm jeudi et l’accord a maintenant été finalisé, McNeil devenant la troisième recrue d’Everton cet été sous Frank Lampard.

Il a signé un contrat de cinq ans qui court jusqu’à fin juin 2027, rejoignant d’autres nouveaux arrivants, l’ancien coéquipier de Burnley James Tarkowski et le prêteur du Sporting Lisbon Ruben Vinagre.

L’international anglais U21 a beaucoup d’expérience en Premier League, ayant déjà fait 134 apparitions de haut vol pour Burnley. Il n’a raté que deux matches de Premier League depuis décembre 2018 et s’est classé deuxième pour les dribbles dans l’élite la saison dernière.

“C’est un sentiment incroyable de signer. Quand j’ai entendu parler de l’intérêt d’Everton, j’ai voulu le faire tout de suite à cause du club et de la qualité de l’équipe”, a déclaré McNeil à evertontv.

“Parler au manager de ce qu’ils veulent pour l’avenir, cela m’a vraiment excité et m’a séduit. Je voulais en faire partie. Il me connaît en tant que joueur, tout comme [Director of Football] Kévin Thelwell. Je veux travailler dur et bien faire pour l’équipe et pour les fans.

“J’ai l’impression de jouer sous un entraîneur comme Frank Lampard, il m’aidera à améliorer mes statistiques – et c’est ce que je veux faire et améliorer mon jeu.”

Le milieu de terrain offensif, qui compte sept buts et 17 passes décisives en Premier League à son actif, avait également suscité l’intérêt des équipes londoniennes West Ham et Crystal Palace.

Le manager Lampard a ajouté: “Je suis un grand admirateur de Dwight depuis un certain temps. Il a un énorme talent et c’est exactement le type de joueur que nous voulons intégrer à l’équipe pour nous aider à nous améliorer.”

McNeil avait encore deux ans sur son contrat actuel avec Burnley, les Clarets conservant la possibilité de prolonger ce contrat d’une année supplémentaire.

“Le magnifique McNeil peut aller aussi loin qu’il veut”

Image:

Dwight McNeil en action pour Burnley contre West Ham





Michael Duff, ancien défenseur et entraîneur de Burnley, à Sky Sports :

“Il est magnifique. Après avoir pris ma retraite du jeu, j’ai pris les U18 pendant un an quand Dwight était un étudiant de première année et vous pouviez voir qu’il en avait un peu à l’époque.

“Puis, après ma première année, je suis allé chez les U23 et il a joué pour moi pendant toute une saison en tant que boursier de deuxième année là-bas. Puis la saison suivante, il a commencé.

“Il a été brillant et il a également appris l’autre côté du jeu, ce que beaucoup de jeunes joueurs doivent faire.

“Il a appris la forme, l’organisation et la discipline, et cela lui donne la plate-forme pour s’exprimer.

“Il a une baguette du pied gauche, il peut la frapper, il peut mettre des croix dans des zones où vous ne pensez pas qu’il pourrait la mettre, et il peut voir une passe. Il peut aller aussi loin qu’il le souhaite.

“Il a gardé sa tête et sa concentration, ce qui peut être difficile pour un jeune joueur, surtout quand vous regardez autour de vous et que vous voyez des joueurs avec 80 000 £ par semaine à 20 ans.

“Tu dois juste garder ton conseil et prendre soin de toi et tout viendra à toi.”

Analyse : McNeil propose une solution au vide créatif

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Avec l’intérêt d’Everton, nous revenons sur les buts de Dwight McNeil en Premier League pour Burnley.



Le journaliste de football de Sky Sports, Ben Grounds :

“Il est clair à quel département Everton a dû s’adresser depuis la vente de Richarlison au début de l’été à Tottenham. On ne sait pas exactement quelle part des 60 millions de livres sterling récupérés pour le départ du Brésilien Lampard pourra dépenser, mais en signant McNeil, il trouve une solution au déficit de créativité.

“Dans une équipe de Burnley en difficulté, l’ancien international anglais U21 n’a pas réussi à marquer en Premier League la saison dernière alors qu’il n’a enregistré qu’une passe décisive. Cela ne raconte cependant que la moitié de l’histoire.

“Les 47 occasions qu’il a créées étaient plus que tout autre joueur d’Everton. En effet, il figurait parmi les 25 joueurs les plus créatifs de la Premier League la saison dernière, mais une seule de ses chances a été convertie par la ligne d’attaque inutile de Burnley.

“McNeil a également réussi 90 dribbles dans l’élite la saison dernière, seul Allan Saint-Maximin (150) en a fait plus.

“En tant que pied gauche naturel, il fournira à l’équipe un meilleur équilibre si Everton choisit de s’aligner dans une formation 4-4-2. En signant un contrat de cinq ans, il est clair que Lampard pense que McNeil peut former une partie intégrante partie du présent et de l’avenir du club.

“Un domaine dans lequel Everton s’est bien comporté il y a deux saisons était celui des coups de pied arrêtés, à partir desquels ils ont marqué 10 buts avec des joueurs comme Lucas Digne, James Rodriguez et Gylfi Sigurdsson.

“Ce nombre est tombé à la moitié la saison dernière, avec les cinq buts à venir malgré un problème évident d’identification d’un tireur de corner de qualité. C’est l’une des nombreuses forces de McNeil, et avec James Tarkowski faisant le même changement de Burnley, c’est un route vers le but qui pourrait à nouveau s’avérer fructueuse.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez Everton cibler Dwight McNeil marquer un mondial pour Burnley contre les Toffees en mars 2021



Everton signe Vinagre en prêt

Image:

Ruben Vinagre a rejoint Everton en prêt





Mercredi, les Toffees ont signé le défenseur du Sporting Lisbon Ruben Vinagre pour un prêt d’une saison, faisant de lui leur deuxième signature estivale sous Lampard.

L’international portugais U21 polyvalent, qui peut jouer en tant qu’arrière gauche ou arrière gauche, a passé cinq ans aux Wolves entre 2017 et 2022, dont le premier a été prêté par Monaco. Le club portugais a ensuite transformé le prêt du joueur de 23 ans en un transfert permanent cet été avant de le revendre à l’Angleterre.

Everton a également la possibilité d’acheter le joueur moyennant des frais d’environ 18 millions de livres sterling à la fin de la saison prochaine.

“C’est un rêve devenu réalité de rejoindre un grand club comme Everton”, a déclaré Vinagre à evertontv. “L’opportunité de travailler avec de très bons joueurs et un très bon entraîneur à Frank Lampard m’a donné envie de signer.

“Le manager est une légende du football. Tout le monde le connaît et l’opportunité de travailler avec lui et d’apprendre de lui et de quelqu’un comme Ashley Cole – l’un des meilleurs arrières gauches du football – est très importante pour moi.”

Calendrier d’Everton: Lampard commence à domicile contre Chelsea sur Sky

Everton débutera sa campagne de Premier League 2022/23 avec la visite de Chelsea à Goodison Park – en direct sur Sports du ciel – alors que Frank Lampard affronte son ancien club à la recherche d’un début de saison gagnant.

Richarlison a marqué le seul but du match lors de la dernière rencontre des deux équipes en avril pour déclencher une série de 10 points en cinq matchs, ce qui a préservé le statut de premier plan d’Everton pour une 69e saison consécutive. Le jeu est en direct Sports du ciel à 17h30 le 6 août.

Les Toffees espèrent éviter de telles craintes de relégation cette fois-ci et devront faire face à des voyages à Aston Villa (13 août), Brentford (27 août) et Leeds (30 août) après le lever de rideau de la saison – avec un match à domicile contre Nottingham. Forest (20 août) pris en sandwich entre un mois d’ouverture mouvementé.

Le premier derby du Merseyside de la saison aura lieu le 3 septembre à Goodison, le match inverse à Anfield tombant le 11 février. Le dernier match d’Everton avant la pause pour la Coupe du monde est à Bournemouth le 12 novembre.

La saison de Premier League reprend le lendemain de Noël avec Everton accueillant les Wolves, tandis que leur campagne se termine le 28 mai avec l’arrivée de Bournemouth dans le Merseyside.