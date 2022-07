Dwight McNeil: Everton en pourparlers avancés pour signer l’ailier de Burnley | Nouvelles du centre de transfert

Everton est en discussion avancée avec Burnley sur le transfert de Dwight McNeil pour un montant non divulgué.

Le joueur de 22 ans passe un examen médical à Finch Farm et l’accord devrait être conclu dans les prochaines 24 heures.

Plus à venir…

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Everton signe Vinagre en prêt

Ruben Vinagre a rejoint Everton en prêt





Mercredi, les Toffees ont signé le défenseur du Sporting Lisbon Ruben Vinagre pour un prêt d’une saison, faisant de lui leur deuxième signature estivale sous Lampard.

L’international portugais polyvalent des moins de 21 ans, qui peut jouer en tant qu’arrière gauche ou arrière gauche, a passé cinq ans aux Wolves entre 2017 et 2022, dont le premier a été prêté par Monaco. Le club portugais a ensuite transformé le prêt du joueur de 23 ans en un transfert permanent cet été avant de le revendre à l’Angleterre.

Everton a également la possibilité d’acheter le joueur moyennant des frais d’environ 18 millions de livres sterling à la fin de la saison prochaine.

“C’est un rêve devenu réalité de rejoindre un grand club comme Everton”, a déclaré Vinagre à evertontv. “L’opportunité de travailler avec de très bons joueurs et un très bon entraîneur à Frank Lampard m’a donné envie de signer.

“Le manager est une légende du football. Tout le monde le connaît et l’opportunité de travailler avec lui et d’apprendre de lui et de quelqu’un comme Ashley Cole – l’un des meilleurs arrières gauches du football – est très importante pour moi.”

Calendrier d’Everton: Lampard commence à domicile contre Chelsea sur Sky

Everton débutera sa campagne de Premier League 2022/23 avec la visite de Chelsea à Goodison Park – en direct sur Sports du ciel – alors que Frank Lampard affronte son ancien club à la recherche d’un début de saison gagnant.

Richarlison a marqué le seul but du match lors de la dernière rencontre des deux équipes en avril pour déclencher une série de 10 points en cinq matchs, ce qui a préservé le statut de premier plan d’Everton pour une 69e saison consécutive. Le jeu est en direct Sports du ciel à 17h30 le 6 août.

Les Toffees espèrent éviter de telles craintes de relégation cette fois-ci et devront faire face à des voyages à Aston Villa (13 août), Brentford (27 août) et Leeds (30 août) après le lever de rideau de la saison – avec un match à domicile contre Nottingham. Forest (20 août) pris en sandwich entre un mois d’ouverture mouvementé.

Le premier derby du Merseyside de la saison aura lieu le 3 septembre à Goodison, le match inverse à Anfield tombant le 11 février. Le dernier match d’Everton avant la pause pour la Coupe du monde est à Bournemouth le 12 novembre.

La saison de Premier League reprend le lendemain de Noël avec Everton accueillant les Wolves, tandis que leur campagne se termine le 28 mai avec l’arrivée de Bournemouth dans le Merseyside.