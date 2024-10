Dwight Howard et Jeanie Buss expliquent pourquoi Howard n’a pas rendu les Lakers

À l’été 2019, le futur centre du Temple de la renommée, Dwight Howard, semblait en panne. Bien qu’il ait été trois fois joueur défensif de l’année, il était agent libre et aucune équipe ne semblait vouloir de lui après que sa réputation ait plongé.

Les Lakers de Los Angeles avaient besoin d’un centre de sauvegarde et ils ont donc contacté Howard avec une proposition : accepter un rôle réduit en dehors du banc et ne causer aucun problème. Howard, qui a déjà eu un passage avec l’équipe au cours de la saison 2012-13 qui s’est soldé par une déception, a dit oui, et il a joué un rôle clé dans la victoire du championnat NBA 2020.

Il voulait revenir la saison suivante, mais il y avait apparemment un problème de communication entre lui et les Lakers, et il a plutôt signé avec les 76ers de Philadelphie. Lors d’une récente apparition en podcast, Howard s’est entretenu avec la propriétaire majoritaire Jeanie Buss et a discuté de ce qui s’est passé pendant l’intersaison 2020. Il a dit que les Lakers n’avaient pas d’offre pour lui ; Buss n’était pas d’accord.

En fin de compte, Howard a l’impression que son agent lui a menti sur toute la situation (h/t Lakers quotidiennement).

L’histoire de Howard avec les Lakers au cours de cette saison 2019-2020 était celle de la rédemption. Après son premier passage avec les Lakers, au cours duquel il ne s’entendait pas très bien avec Kobe Bryant, il a développé une réputation de prima donna qui ne s’engageait pas dans son métier ni dans son équipe. Il a brisé ce récit en acceptant son rôle en dehors du banc et en devenant même une sorte de pom-pom girl pour ses coéquipiers.

Il est finalement revenu aux Lakers pour la saison 2021-22, mais à ce moment-là, il était évident qu’il ne lui restait que peu de matchs, voire aucun.

Depuis lors, Howard joue à l’étranger en Asie du Sud-Est. Dans cette apparition en podcast, il a supplié Buss de lui donner une chance de plus et de le laisser revenir au Purple and Gold pour un autre passage.