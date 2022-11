Dwight de ‘The Office’ a changé son nom en ‘Rainnfall Heat Wave Extreme Winter Wilson’

L’acteur Rainn Wilson a officieusement changé de nom pour protester contre le changement climatique. Wilson, qui est célèbre pour avoir joué le rôle de Dwight Schrute dans la sitcom télévisée américaine The Office, a déclaré qu’il passerait désormais par Rainnfall Heat Wave Extreme Winter Wilson. Son nom de compte Instagram reflète le changement, qui intervient au milieu de la COP27 en cours, la 27e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, en Égypte. Wilson a également demandé à d’autres acteurs et icônes de la culture pop de faire un geste similaire pour sensibiliser au changement climatique.

Rejoins moi @ @ArcticBasecamp pour attirer l’attention sur le problème de la fonte. Nous avons besoin que les dirigeants mondiaux agissent à la COP 27 !

L’Arctique fond à des millions de litres par seconde, mais ce problème ne semble pas pouvoir se faire un nom, alors nous allons lui faire un nom.

Aller au lien dans la bio ⬆️ pic.twitter.com/TgEG84fOmQ – RainnWilson (@rainnwilson) 9 novembre 2022

Dans une vidéo sur Twitter accompagnant son annonce de changement de nom, Wilson a déclaré : « Ce qui se passe dans l’Arctique ne reste pas dans l’Arctique. La fonte des calottes polaires augmente les risques dans le monde entier, y compris les phénomènes météorologiques extrêmes qui nous affectent tous. Donc, en tant que petite cascade bon marché pour aider à sauver la planète Terre, j’ai changé mon nom sur Twitter, Instagram et même sur mon papier à lettres fantaisie (Acid Rainn Kills Trees Wilson) parce que je suis un changeur de nom de risque arctique qui va être un changeur de jeu.”

L’acteur a parlé de l’organisation à laquelle il est associé, Arctic Basecamp, dans la vidéo. Il a déclaré que leur mission est de sensibiliser aux risques mondiaux que posent les changements climatiques dans l’Arctique. « Ce n’est pas seulement une mauvaise nouvelle pour l’Arctique, mais aussi pour nous », a-t-il déclaré.

Wilson a également imploré d’autres personnes de se joindre à l’initiative. Dans sa vidéo, il a suggéré des changements de nom de risque arctique pour d’autres célébrités notables. Les exemples qu’il a donnés incluent “Leonardo Di-Polar Ice Caprio Are Melting”, “Cardi The Arctic B Melting” et “Jack Black Carbon Is Killing Us”.

Il a souligné que cette décision est une manière amusante et gratuite d’attirer l’attention des dirigeants mondiaux et des influenceurs sur la situation dans l’Arctique et de les pousser à agir.

PS

ILS NE ME LAISSERONT PAS CHANGER DE NOM CAR, ELON !https://t.co/K1JfH3y3nc – RainnWilson (@rainnwilson) 9 novembre 2022

Wilson a modifié son nom d’affichage Instagram pour refléter son nouveau nom. Dans un tweet, il a déclaré qu’il n’était pas en mesure de changer son nom sur Twitter “parce que, Elon!”

