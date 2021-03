Dwayne ‘The Rock’ Johnson vient de découvrir cette thérapie chinoise et est tout pour elle

L’acteur hollywoodien et ancien lutteur professionnel Dwayne ‘The Rock’ Johnson a trouvé une nouvelle façon de prendre soin de son corps. Le beau gosse a révélé qu’il avait essayé la thérapie par ventouses pour la première fois et en regardant les photos, ce n’était pas une si mauvaise expérience.

Johnson a récemment essayé l’ancienne thérapie de médecine alternative chinoise de ventouses et a partagé les résultats spectaculaires avec ses 220 millions de followers sur Instagram mardi. La ventouse est une thérapie alternative où des ventouses chauffées sont placées sur la peau et provoquent une augmentation et une rougeur de la peau en raison de l’expansion des vaisseaux sanguins.

Il a montré une photo bizarre de sa première session. L’acteur a l’air choqué en prenant une photo de son dos fortement marqué. Cependant, en raison de sa taille massive, l’acteur semblait avoir besoin de certaines des plus grandes ventouses, car ses marques de coupe étaient assez grandes.

Regardez-le ici:

Le mégastar de 48 ans a légendé la photo en plaisantant et a écrit qu’il était: « Toujours à la recherche de nouvelles techniques pour garder ce corps de dinosaure vieux de 250 millions d’années équilibré et optimal. » Se qualifiant lui-même de « première fois », la star des Ballers mentionnée dans la légende.

Cependant, la star s’est assurée de clarifier à ses fans que les apparences peuvent être trompeuses et que la technique était assez agréable. « Ça a l’air plus horrible qu’il n’y paraît, mais dans l’ensemble j’ai apprécié la thérapie », a-t-il écrit à ses fans. « Nous n’avons qu’un seul corps, alors nous devons en prendre soin », a-t-il ajouté.

Son dernier article sur les ventouses a recueilli plus de quatre likes de lakh et plusieurs centaines de commentaires d’utilisateurs / fans. La plupart d’entre eux utilisaient des émojis pour exprimer leur plaisir. Alors que peu d’autres ont fait référence à la thérapie connue sous le nom de «hijama» dans les cultures du Moyen-Orient, et elle est pratiquée depuis des milliers d’années.

Ce n’est pas la première fois que The Rock partage des nouvelles de son corps et des divers remèdes qu’il utilise pour le garder en forme.

Dans un article précédent, l’acteur de « Jumanji » a partagé la longue liste avec ses partisans et a révélé qu’il se remettait de plusieurs blessures, notamment « 4 chirurgies du genou, un quadriceps déchiré de mon bassin », entre autres.