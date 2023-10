Dwayne “The Rock” Johnson n’est pas satisfait de sa nouvelle figure de cire au Musée Grévin de Paris, France. L’acteur a déclaré qu’il avait demandé à son équipe de tendre la main et de demander de changer une partie majeure de la figurine : sa couleur de peau.

Johnson a partagé dimanche une bobine Instagram du comédien James Andre Jefferson Jr., qui s’est moqué de la figure de cire. “C’est à ça que Paris pense qu’il ressemble”, a déclaré Jefferson, partageant une image de la figure de cire, qui représente l’acteur à la peau claire. “Ils ont transformé le Rocher en galet.”

“On dirait que The Rock n’a pas vu le soleil un seul jour de sa vie”, a poursuivi Jefferson.

La figure de cire de Dwayne Johnson est dévoilée au Musée Grévin le 16 octobre 2023 à Paris, France. Marc Piasecki/Getty Images / Getty Images



Johnson, qui est noir et samoan, a également partagé la vidéo de Jefferson sur sa propre page Instagram.

“Pour mémoire, je vais demander à mon équipe de contacter nos amis du Musée Grévin, à Paris, en France, afin que nous puissions travailler à “mettre à jour” ma figure de cire ici avec quelques détails et améliorations importants – à commencer par ma couleur de peau, “, a-t-il écrit en légende. “Et la prochaine fois que je serai à Paris, j’y passerai et prendrai un verre avec moi-même.”

Le musée Grévin, comme les musées de cire Madame Tussauds de New York et de Londres, expose des figures de cire de célébrités. Leurs personnages vont de Charlie Chaplin à Nelson Mandela en passant par Leonardo DiCaprio.

Le sculpteur Stéphane Barret a créé la figure de cire de Johnson à l’aide de photos et de vidéos au lieu de voir la star en personne, a déclaré le musée dans un communiqué de presse lundi.

“Les équipes se sont rendues dans les gymnases dans l’espoir de trouver un homme qui corresponde aux mensurations extraordinaires de The Rock”, peut-on lire dans le communiqué de presse.

“C’est vrai que c’est toujours impressionnant de faire des gens de cette taille”, a déclaré Barret dans un communiqué. “Nous avons eu la chance de trouver quelqu’un qui correspondait physiquement à la carrure et à la taille de Dwayne Johnson. Cela nous a vraiment permis de bien faire les choses.”

Barret a déclaré qu’il était difficile d’obtenir le sourire narquois subtil que Johnson a donné sur la photo qu’il a utilisée pour créer la figurine.

Les yeux de Johnson ont été refaits trois fois pour s’assurer qu’ils étaient chauds et pas trop sombres, tandis que ses tatouages ​​​​samoans ont mis 10 jours à être peints, selon le communiqué.

CBS News a contacté le Musée Grévin pour commentaires et attend une réponse.

Johnson, qui a lutté pour la WWE, mesure 6’5” et pèse 260 livres, selon la publication d’informations sportives. Rapport du blanchisseur. Après une carrière de lutteur réussie, il s’est orienté vers une carrière d’acteur encore plus réussie, jouant dans des films d’action comme la franchise “Fast & Furious”. Il est devenu l’acteur le mieux payé d’Hollywood en 2016 et de 2019 à 2021, selon Forbes.

La mère de Johnson est samoane et il a incarné des personnages des îles du Pacifique comme Maui dans le film d’animation de Disney “Moana”. En 2021, il a créé et joué dans la sitcom autobiographique « Young Rock », qui raconte son enfance avec son père, le lutteur canadien Rocky Johnson, qui est noir.

En 2019, répondant à un utilisateur de Twitter qui a déclaré que The Rock était « présenté » comme un lutteur samoan, Johnson a dit qu’il identifie à la fois noir et samoan.

“Je suis content d’être tombé sur ça et je vais vous donner un peu de contexte et de vérité. Je m’identifie exactement à ce que je suis – les deux. Tout aussi fier. Noir/Samoan”, a tweeté Johnson, ajoutant “Et mon ami, laissez-moi élargir vos pensées un peu ici – j’ai transcendé la race en lutte donc il n’y avait pas de « réservé de cette façon ».

