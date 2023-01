Dwayne ‘The Rock’ Johnson révèle comment il a sauvé la vie d’un homme en le frappant

Combien de personnes peuvent dire qu’elles ont sauvé la vie de quelqu’un en lui donnant des coups de poing ? L’une des stars les plus populaires de la WWE et l’un des acteurs hollywoodiens les mieux payés, Dwayne “The Rock” Johnson le peut certainement. Quand il ne domine pas le ring de la WWE et ne livre pas de blockbusters, The Rock est là pour sauver des vies. Et il le fait depuis qu’il est adolescent. En effet, Dwayne Johnson a sauvé la vie d’un autre individu alors qu’il n’avait que quinze ans. Il pourrait sembler qu’il ferait le contraire lorsqu’il a frappé un gars à la tête. Pourtant, Johnson a aidé le gars à découvrir qu’il avait une tumeur au cerveau.

Racontant l’incident à Howard Stern dans son émission SiriusXM, Dwayne “The Rock” Johnson a mentionné que blesser le gars l’avait amené à se rendre à l’hôpital. C’est alors qu’ils ont découvert qu’il avait une tumeur au cerveau. Ladbible l’a cité comme disant sur le podcast SiriusXM, “Puis j’ai frappé ce gars quand j’avais quinze ans, ça sonne un peu égoïste et je ne savais pas qu’il avait fini par avoir une tumeur au cerveau.” Il a ajouté: “Et je n’en avais aucune idée. Il s’est cogné la tête contre le mur et est tombé, j’ai continué à lui donner des coups de poing et il a dû aller à l’hôpital et ils ont découvert qu’il avait une tumeur au cerveau.

Dwayne Johnson n’a pas eu une enfance stable. En tant que fils du lutteur professionnel Rocky Johnson, The Rock s’est retrouvé à changer plusieurs écoles au cours de son adolescence. Naturellement, il a eu du mal à s’installer. Cela l’a finalement conduit à choisir une vie de démêlés avec la loi. Il avait 17 ans lorsqu’il a été arrêté pour s’être battu à plusieurs reprises.

En fin de compte, le sport est devenu sa grâce salvatrice. Dwayne Johnson a changé sa vie et est devenu celui que des millions de fans du monde entier adorent. The Rock a également créé la Fondation Dwayne Johnson ROCK en 2006. Sa fondation vise à aider les enfants en phase terminale, ce qui passionne The Rock.

Dwayne Johnson est également apparu récemment dans le film Black Adam de Warner Bros. Le film de super-héros américain de 2022 a lancé Johnson en tant que personnage titulaire de DC Comics. Il a suivi le voyage du personnage de Johnson près de 5 000 ans après sa libération de sa tombe terrestre, sur la voie de libérer sa forme unique de justice dans le monde moderne.

