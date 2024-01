Dwayne ‘The Rock’ Johnson rejoint le conseil d’administration du groupe TKO, société mère de la WWE

Dwayne “The Rock” Johnson a été nommé au conseil d’administration de TKO Group Holdings, Inc., la société mère de la WWE et de l’UFC. Photo de fichier par Jim Ruymen/UPI

23 janvier (UPI) — Dwayne “The Rock” Johnson a rejoint le conseil d’administration de TKO Group Holdings, Inc.

TKO, une société de sport et de divertissement qui est la société mère de la World Wrestling Entertainment (WWE) et de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), a annoncé la nouvelle dans un communiqué de presse mardi.

Johnson, 51 ans, est un acteur et lutteur professionnel qui est l’une des stars de la WWE les plus décorées de l’histoire de la société. En tant que membre du conseil d’administration, il fournira des services de promotion, de licence et autres à TKO.

De plus, Johnson est devenu propriétaire du nom de marque « The Rock », inspiré de son père, le lutteur du Temple de la renommée de la WWE, Rocky Johnson.

La nomination de Johnson reflète “l’engagement de TKO à offrir une valeur à long terme et de solides performances aux actionnaires grâce à des initiatives de croissance stratégique à la fois à l’UFC et à la WWE”.

“Très peu de gens sur la planète comprennent la convergence du sport, du divertissement, des médias et des affaires comme Rock. Nous sommes fiers de le voir rejoindre le conseil d’administration de TKO pour nous aider à propulser notre entreprise vers de nouveaux sommets”, a déclaré Vince McMahon, président exécutif de TKO. conseil, a déclaré.

“Mon grand-père, le grand chef Peter Maivia, et mon père, Rocky ‘Soulman’ Johnson, n’auraient jamais pensé que ce jour arriverait. C’est pourquoi je suis très honoré d’avoir un siège à cette table qui a des décennies d’histoire et héritage familial pour moi. Une table que ma famille a contribué à construire. Être membre du conseil d’administration de TKO et prendre pleinement possession de mon nom, « The Rock », est non seulement sans précédent, mais incroyablement inspirant alors que ma folle vie se remplit. cercle”, a ajouté Johnson.

TKO a également annoncé mardi que le programme hebdomadaire phare de la WWE Brut quittera la télévision linéaire après 31 ans et sera diffusé exclusivement sur Netflix à partir de janvier 2025.