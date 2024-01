Dwayne ‘The Rock’ Johnson obtient les droits sur l’un des surnoms les plus célèbres du divertissement, le sien | Divertissement national

C’est un nom qui est devenu presque synonyme de lutte professionnelle mais son porteur, Dwayne Johnson, n’a jamais légalement possédé « The Rock ».

Cela changera dans le cadre d’un nouvel accord avec la WWE en vertu duquel Johnson rejoindra également le conseil d’administration de TKO Group, la société de sport et de divertissement qui héberge WWE et UFC.

“The Rock” est un nom dérivé du père de Johnson, Rocky Johnson, membre du Temple de la renommée de la WWE, qui a été le premier champion noir de l’histoire de la WWE (aux côtés de son partenaire Tony Atlas), selon la WWE.

Johnson, star du cinéma et de la lutte, possède un portefeuille d’activités qui comprend la société de production Seven Bucks Productions, la marque de tequila Teremana Tequila, la société de boissons énergisantes ZOA Energy, la marque de vêtements Project Rock et la United Football League.

« Je suis très motivé à l’idée de continuer à développer nos activités TKO, WWE et UFC à l’échelle mondiale en tant que leaders mondiaux du sport et du divertissement – ​​tout en représentant fièrement tant d’athlètes et d’artistes phénoménaux qui se présentent chaque jour pour travailler dur avec leur avoir les deux mains pour réaliser leurs rêves et répondre aux attentes de notre public », a déclaré Johnson dans un communiqué préparé. “J’y suis allé, je suis toujours là et c’est pour eux.”

Groupe TKO Holdings Inc. affirme que la nomination de Johnson au conseil d’administration, effective mardi, reflète son « engagement à offrir une valeur à long terme et de solides performances aux actionnaires grâce à des initiatives de croissance stratégique à la fois à l’UFC et à la WWE ».

Johnson a commencé sa carrière de lutteur à la WWE en 1996. Le lutteur de troisième génération est devenu célèbre pour ses rivalités avec des lutteurs dont « Stone Cold » Steve Austin et Triple H et sa manœuvre finale, The Rock Bottom, selon sa biographie sur le site Web de la WWE. Il a remporté huit championnats de la WWE, possède une autobiographie à succès du New York Times, « The Rock Says », et a joué dans des films dont « Fast X », « Black Adam », « Jungle Cruise » et « Jumanji : Welcome to the Jungle ».

Johnson est récemment apparu dans les programmes télévisés « Smackdown » et « Raw » de World Wrestling Entertainment Inc., avec des rumeurs selon lesquelles il pourrait participer à WrestleMania de cette année.

“Je suis ravi de m’associer à Dwayne et d’accueillir son immense talent au sein du conseil d’administration de TKO”, a déclaré le PDG de TKO, Ariel Emanuel, dans un communiqué préparé. « Dwayne apporte une expérience incroyable en matière de création de contenu et de développement de marques grand public mondialement reconnues, et il jouera un rôle clé dans la réalisation de nos ambitions pour TKO. »

TKO a également annoncé mardi que Brad Keywell deviendrait membre du conseil d’administration. Keywell a cofondé et dirigé plusieurs sociétés, dont Groupon, Echo Global Logistics, MediaOcean et Uptake Technologies, dont il est actuellement fondateur et président exécutif.

Les ajouts de Johnson et Keywell augmenteront le conseil d’administration de TKO de 11 à 13 membres.

Les actions du groupe TKO ont bondi de près de 10 % avant l’ouverture du marché.