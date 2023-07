Dwayne « The Rock » Johnson a fait un don à sept chiffres au SAG-AFTRA Foundation Relief Fund – une contribution qui, selon l’organisation, aidera à soutenir des milliers d’acteurs hollywoodiens actuellement en grève.

Le don de Johnson est venu après la présidente de la Fondation SAG-AFTRA Courtney B. Vance et la directrice exécutive Cyd Wilson envoyé une lettre demandant un soutien financier aux acteurs les mieux rémunérés du syndicat, selon Variety.

Bien que le montant exact du don à sept chiffres de Johnson n’ait pas été rendu public, Vance a déclaré que Johnson « avait intensifié ses efforts de manière historique ».

Wilson a estimé que le don de Johnson, 51 ans, est suffisant pour fournir une aide financière à 7 000 à 10 000 membres en grève.

« C’est le plus gros don que nous ayons jamais reçu d’un individu à la fois », a déclaré Wilson à Variety. « Et ce qui est incroyable, c’est que ce chèque va aider des milliers d’acteurs à garder de la nourriture sur leur table. »

Johnson n’a pas commenté publiquement son don.

Les interprètes représentés par la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) ont quitté le travail le 14 juillet pour rejoindre la déjà en grève Writers Guild of America (WGA). Les deux grèves ont stoppé brutalement la plupart des productions hollywoodiennes.

Le syndicat SAG-AFTRA représente environ 160 000 acteurs hollywoodiens. Le syndicat a déclaré que ses membres feraient grève après que les négociateurs n’aient pas réussi à conclure un accord avec les plus grands studios d’Hollywood concernant une rémunération équitable et des résidus améliorés pour les acteurs à l’ère du streaming d’aujourd’hui.





La Fondation SAG-AFTRA, une organisation à but non lucratif qui collabore avec le syndicat mais n’en fait pas partie, utilisera son programme d’aide financière d’urgence pour soutenir les acteurs pendant la grève. Le don de Johnson sera ajouté au programme.

« Lorsque nous traversons une crise comme celle-ci et que nous allons dépenser des millions et des millions de dollars en aide financière, c’est à ce moment-là que nous avons besoin de nos talents de haut niveau qui peuvent se le permettre, qui sont en mesure d’aider les autres », a déclaré Wilson.

Elle a déclaré que l’aide financière de la fondation fournit jusqu’à 1 500 $ US (près de 2 000 $ CAN) par membre individuel, à moins qu’il n’y ait des conditions extrêmes ou des problèmes de santé, auquel cas un membre du syndicat peut avoir droit à jusqu’à 6 000 $ US (environ 7 900 $ CAN).

Selon Forbes, Johnson était le quatrième artiste le mieux payé en 2022. Bien qu’il soit l’acteur le mieux payé de la liste, les revenus de Johnson en 2022 – qui auraient atteint 270 millions de dollars américains (près de 356 millions de dollars canadiens) – n’ont été dépassés que par le Seigneur des Anneaux le réalisateur Peter Jackson, le musicien Bruce Springsteen et le rappeur Jay-Z.