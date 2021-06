Dwayne ‘The Rock’ Johnson fait l’éloge du côté obscur du ring avec Grizzly Smith

Dwayne’Le Rocher‘ Johnson a eu un aperçu de l’épisode de cette semaine de la série ‘Dark Side of the Ring’ présentant la vie et la carrière de Grizzly Smith. Le spectacle est passé d’une docuserie peu connue à un favori parmi les fans de catch. Johnson a partagé ses réflexions sur le dernier épisode qui sera diffusé la semaine prochaine. Rappelant ses jours de lutte professionnelle, le lutteur devenu acteur a partagé un clip vidéo sur Instagram. Le long du clip, l’acteur de 49 ans a écrit dans une longue légende: « J’ai regardé une première coupe de cet épisode @darksideofthering qui est diffusé CE SOIR sur @vicetv. »

Johnson, qui est l’une des stars les plus rentables d’Hollywood, a admis que même si l’épisode est difficile à regarder, il est incroyablement important. « J’applaudis la famille Smith – Jake, Robin, Mike pour avoir eu le courage de parler de la douleur profonde qu’ils ont vécue lorsqu’ils étaient enfants. » Il a également remercié Vice d’avoir partagé la saison trois avec lui à l’avance, tout en signant avec un remerciement individuel à Roberts.

Son message a recueilli plus de 2,5 millions de vues sur Instagram et des centaines de commentaires d’utilisateurs, depuis sa publication vendredi. Les créateurs de l’émission ont également répondu en remerciant « The Rock » pour son soutien.

Le côté obscur de l’anneau est un spectacle présenté dans un format documentaire basé sur des histoires vraies et se concentre sur les histoires les plus sombres de l’ère de la lutte des années 90. Actuellement dans sa troisième saison, la série a déjà diffusé six des 14 épisodes programmés jusqu’à présent.

L’émission de cette semaine intitulée « Dans l’ombre de Grizzly Smith » raconte aux téléspectateurs l’histoire de Grizzly Smith. C’était un lutteur vétéran, il était le père du Temple de la renommée de la WWE Jake Roberts, Sam Houston et l’ancienne championne féminine de la WWE Rockin’ Robin.

