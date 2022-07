Dwayne ‘The Rock’ Johnson et Kevin Hart parlent de ‘DC League Of Super-Pets’

Êtes-vous prêt pour la DC League of Super-Pets ?

Dwayne The Rock Johnson et Kévin Hart sont de retour – cette fois, en tant que voix de chiens super puissants dans “DC League of Super-Pets” de Warner Bros. Pictures qui est sûr d’être un succès retentissant auprès des enfants.

Nous avons rencontré le duo dynamique qui a parlé du prochain blockbuster de l’été, de leurs superpuissances réelles, de la torréfaction mutuelle et plus encore dans notre agréable interview que vous pouvez apprécier ci-dessous :

Au cours des dernières semaines, les superstars ont promu le film partout, y compris une projection communautaire de LA qui a fait ressortir l’ensemble du casting étoilé.

Dans “DC League of Super-Pets”, Krypto le Super-Chien (Dwayne ‘The Rock’ Johnson) et Superman sont les meilleurs amis inséparables, partageant les mêmes super pouvoirs et combattant côte à côte le crime à Metropolis.

Lorsque Superman et le reste de la Justice League sont kidnappés, Krypto doit convaincre un groupe d’abris hétéroclite – Ace le chien (Kevin Hart), PB le cochon ventru, Merton la tortue et Chip l’écureuil – de maîtriser leurs nouveaux pouvoirs et aidez-le à sauver les super-héros.

Regardez la bande-annonce super duper ci-dessous:

Le film buzzy présente également les voix de Kate McKinnon, Jean Krasinski, Vanessa Bayer, Natacha Lyonne, Diego Luna, Marc Maron, Thomas Middleditchet Keanu Reeves.

“Je voulais que ce soit une menace réelle que vous pensiez être à la hauteur non seulement d’un film loufoque, mais d’une véritable menace sérieuse de super-héros – mais aussi d’une menace qui ne peut être résolue que par un groupe d’animaux de compagnie”, a déclaré le réalisateur / scénariste Jared Stern dans une interview avec EO. “Je voulais vraiment que les gens sortent de ce film avec le sentiment que l’animation est une technique et non un genre. Je voulais qu’ils se disent : “C’était un très bon film de super-héros et il y avait tout ce que j’aime dans un film de super-héros : il y avait de l’action, c’était vraiment amusant.”

“DC League of Super-Pets” s’envole dans les salles le 29 juillet.